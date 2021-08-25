«مالية» و«مدني» الشارقة تطوّران منظومة عمل رقمية

المصدر: الشارقة - البيان

وقعت دائرة المالية المركزية بالشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، اليوم، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون بينهما في مجال تطوير منظومة العمل المالي والإلكتروني، وتطوير إجراءات الدفع الرقمي، تماشياً مع توجيهات الحكومة في التسهيل على المتعاملين وتسريع التحول الرقمي للجهات الحكومية بالإمارة.

وأقيمت مراسم توقيع المذكرة في مقر دائرة المالية المركزية، بين وليد الصايغ، المدير العام للدائرة، والعقيد سامي خميس النقبي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

تطوير

وبموجب المذكرة، تقوم «مالية الشارقة» بتطوير المنظومة التقنية المالية للإدارة العامة للدفاع المدني، بحيث تسهم في تسريع الإجراءات وتخفيض التكاليف، إضافة إلى إنشاء نظام متكامل لإدارة مخالفات اشتراطات الوقاية والسلامة، بما يشمل إرسال تنبيهات بتلك المخالفات عبر الرسائل النصية والمراسلات البريدية للمتعامل، وتوفير مزيد من قنوات الدفع.

معايير عالية

وأكد وليد الصايغ أن «مالية الشارقة» تعتمد أحدث الأنظمة المالية التقنية التي تتوافق مع أعلى معايير العمل المالي الحكومي، وتحرص باستمرار على تسهيل ربط أنظمتها مع أنظمة مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، لتوفير مزيد من الخيارات في مجال تحصيل رسوم المعاملات والخدمات الحكومية.

وأشار إلى أن الدائرة تعمل على تعزيز كفاءة أنظمة الدفع الرقمي في إمارة الشارقة، باستخدام تقنيات مبتكرة، بحيث توفر للمتعاملين، من الأفراد والشركات، تجربة آمنة وسهلة ومتاحة على مدار الساعة، مضيفاً أن مذكرة التفاهم هذه ستسهم في تطوير الخدمات المقدمة إلى متعاملي الدفاع المدني في الشارقة.

نُظم حديثة

وقال العقيد سامي النقبي، إن «مدني الشارقة» تسعى دائماً إلى تعزيز شراكتها مع المؤسسات والهيئات الحكومية، بهدف الارتقاء بخدماتنا المقدمة للجمهور، الأمر الذي ينعكس بدوره على الأداء من ناحية ورضا المتعاملين من جانب آخر.

يأتي توقيع الاتفاقية بهدف وضع الأطر القانونية والمالية التي تعزز كفاءة أنظمة الدفع الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة في تسريع إجراءات كافة الخدمات، إضافة إلى ضمان حوكمة كافة الإجراءات المالية والعمليات الإدارية وفق أحدث النظم والبرامج المستحدثة.

منظومة متكاملة

وترتبط أنظمة الدفع الخاصة برسوم التراخيص والمخالفات في الإدارة العامة للدفاع المدني، مع نظام الإيصال الذكي «تحصيل»، الذي طوّرته «مالية الشارقة»، كما تم ربط هذه الأنظمة مع دائرة التنمية الاقتصادية لتسهيل استرجاع بيانات الرخص التجارية وربط المخالفات بإجراءات الدفع لدى الدائرة، وجار العمل حالياً على تطوير منظومة متكاملة لاحتساب تكاليف الإطفاء وربطها مع أنظمة الدفع المتاحة.

وتعمل «مالية الشارقة» على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تكمن في إدارة وتنمية وتوفير السيولة النقدية، وتطوير منظومة موازنة الأداء، وتنفيذ سياسات مالية متكاملة وفعّالة، وبناء نموذج عالمي في المالية العامة، وتمكين التحول الذكي، وتطبيق خدمات بفئة سبع نجوم، إضافة إلى تعزيز منظومة الرقابة الداخلية، وتمكين الموارد البشرية المواطنة، وتطوير ثقافة التميّز والابتكار وإدارة الأداء المؤسسي.

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