«ذا إتش دبي» يطلق باقة الإقامة المميزة خلال الصيف

المصدر: دبي – البيان

لم يعد محبو السياحة والتجارب الفريدة بحاجة إلى الذهاب بعيداً بحثاً عن الرحلة المثالية خلال الصيف، فقد أطلق فندق ذا إتش دبي عن باقة الإقامة المميزة التي توفر كل ما يحتاجه أفراد الأسرة والفئات العمرية تحت سقف واحد. يقع فندق الخمس نجوم على شارع الشيخ زايد في قلب المدينة النابض، ويوفر للضيوف إقامة لا تُنسى مع وسائل الترفيه الرائعة ومنافذ تناول الطعام والغرف الرائعة، استمتع بملاذ هادئ في المدينة في مكان الإقامة الاستثنائي بتكلفة 269 درهماً إماراتياً في الليلة فقط.

تضمن الباقة المميزة للضيوف إجازة مريحة مع ترقية مجانية شاملة وجبة الإفطار. انطلق في رحلة تذوق حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالوصول إلى 11 منفذ تناول طعام وترفيه داخل الفندق. ويضم الفندق «ماندارا سبا»، المنتجع الصحي الباليّ الحائز على جوائز، ملاذاً مميزاً للاسترخاء والراحة.

ستتمكن العائلات والأصدقاء من الوصول إلى أكبر مناطق الجذب السياحي في دبي بأسعار مخفضة عند إقامتهم في الفندق والاستمتاع بأجواء مليئة بالسعادة في الغابة الاستوائية «ذا جرين بلانيت» وآي إم جي عالم من المغامرات، ويمكن للأطفال استكشاف العالم في كيدزانيا، ورؤية أحد أكبر أحواض السمك «الأكواريوم» وأجملها في العالم عند زيارة حديقة الحيوانات المائية و«دبي أكواريوم». بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاسترخاء تحت أشعة الشمس والسباحة، سيحصلون على خصومات خاصة في متنزه لاجونا المائي.

ويضم الفندق 236 غرفة وجناحاً فسيحاً، والتي تعد من أكبر الغرف والأجنحة في المدينة. يمكن للعائلات الانغماس في وجبة فطور صحية في مطعم «إيت أند ميت» قبل الاستمتاع بيوم مليء بالمغامرات في «لا مير» حيث تتوفر خدمات النقل المجاني. يمكن للأزواج الذين يحتاجون لقضاء عطلة سعيدة الانطلاق في رحلة مليئة بالسياح إلى برواز دبي والاستمتاع لاحقاً بعلاج هادئ في المنتجع الصحي «ماندارا سبا» وبعدها التوجه إلى أحد المطاعم وأماكن السهر التي تقدم التجارب المتميزة الـ 11 داخل الفندق.

ويعتبر هذا الفندق الأيقوني الوجهة الأولى لتناول الطعام والترفيه في شارع الشيخ زايد، ويوفر إقامة لا تُنسى في قلب دبي. وقد قام الفندق بتنفيذ جميع التدابير اللازمة لضمان بيئة صحية وآمنة لجميع الضيوف والموظفين.

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