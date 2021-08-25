رأس الخيمة تحدث الإجراءات الاحترازية وترفع الطاقة الفندقية للحد الأقصى

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أعلنت إمارة رأس الخيمة، اليوم، تحديث الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس (كوفيد 19)، رفع الطاقة الاستيعابية للمرافق الفندقية للحد الأقصى مع تطبيق التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة من النزلاء والزوار، وتحديد الطاقة الاستيعابية بنسبة 60% لقاعات الأفراح، وبما لا يتعدى 300 شخص في القاعة مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الجسدي.

وتضمن تحديث الإجراءات، ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 80% في للأماكن الترفيهية والمعارض والمتاحف والسينما مع اتخاذ التدابير الاحترازية، بالإضافة لتحديد الطاقة الاستيعابية إلى 80% للمطاعم ومراكز التسوق والسماح لـ 10 أشخاص حداً أقصى للجلوس على الطاولة الواحدة مع إلزامية ارتداء الكمامة عند التجول، وتحديد مسافة التباعد الاجتماعي بـ 2 متر في دور العبادة مع التقيد بارتداء الكمامة طوال الوقت ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 80% للأماكن الترفيهية والمعارض والمتاحف والسينما مع اتخاذ التدابير الاحترازية، ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 75% لوسائل النقل المختلفة مع المحافظة على مسافة التباعد الجسدي الآمنة، التي تحددها السلطات المحلية المختصة مع التقيد بارتداء الكمامة.

وتضمن تحديث الإجراءات، زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 60% للفعاليات، مع تطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامة، واقتصار حضور كل الفعاليات والمعارض والأنشطة والمناسبات الثقافية والاجتماعية والفنية على الحاصلين على جرعتي لقاح والمشاركين في التجارب السريرية للقاحات، على ألا يكون مر أكثر من 6 أشهر على الجرعة الثانية، و3 أشهر على الفئات الأكثر عرضة للإصابة من كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، مع مراعاة الالتزام بإبراز نتيجة فحص PCR سلبية، خلال مدة 48 ساعة قبل المناسبة، وأن يكون حرف الـ «E» أو النجمة ظاهراً في تطبيق الحصن.

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