عطلة نهاية أسبوع مليئة بالعروض والتخفيضات بمفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

مع قرب إسدال الستار على دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي، لا يزال بإمكان المتسوقين الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع واستكشاف مجموعة كبيرة من العروض الترويجية الكبرى، وصفقات العودة إلى المدارس، والفعاليات الترفيهية المباشرة، وعروض الطعام، وباقات الإقامة المتميزة.

ويمكن لسكان دبي وزوارها الذين يتوجهون إلى مراكز التسوق في مختلف أنحاء المدينة، الاستمتاع بأفضل صفقات وفعاليات مفاجآت صيف دبي قبل اختتام هذا الحدث المميز في 4 سبتمبر. وتسهم مفاجآت صيف دبي التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في تعزيز مكانة دبي كوجهة ممتعة ومنفتحة وآمنة تستقبل الزوار من مختلف أنحاء العالم، حيث تلتزم الوجهات، والمتاجر، ومراكز التسوق المشاركة بجميع إجراءات الصحة والسلامة المهمة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وتسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على عدد من أفضل الأنشطة والصفقات والعروض والفعاليات التي تُقام في جميع أنحاء المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

العروض الفنية المباشرة

يمكن لمحبي العروض الكوميدية الاستمتاع بالمواقف والقصص الطريفة ضمن عروض لافتر فاكتوري نهاية هذا الأسبوع مع مقدمي عروض الكوميديا نك غويرا وجاك جونيور وليزا كاري، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً في فندق غراند ميلينيوم برشا هايتس يوم 26 أغسطس، وفندق غراند ميلينيوم بيزنس باي يوم 27 أغسطس. كما يقدم الثلاثي عرضاً كوميدياً في فندق ستوديو وان يوم 27 أغسطس في تمام الساعة 7 مساءً. تتوفر التذاكر على www.thelaughterfactory.com

وتستضيف كوكاكولا أرينا نهاية هذا الأسبوع حفلاً غنائياً مباشراً تقدمه المطربة الموهوبة سونيدهي تشوهان في كوكاكولا أرينا يوم 27 أغسطس. وتستعرض نجمة بوليوود المعروفة في جميع أنحاء العالم، مجموعة الأغاني الخاصة بها مثل «محبوب مير» و«ديدار دي»، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الرائعة الأخرى في حفل موسيقي لجميع أفراد العائلة. تفتح الأبواب الساعة 8 مساءً. وتتوفر التذاكر على visitdubai.com.

وسيستمتع عشاق الأفلام والموسيقى في عطلة نهاية هذا الأسبوع بعرض موسيقى السينما المباشر، الذي يقدم عدداً من الأغاني ومقطوعات الموسيقى التصويرية من أشهر الأفلام، حيث تقدم مجموعة من المغنين والموسيقيين الموهوبين يوم 26 أغسطس مقطوعات شهيرة من أفلام جيمس بوند، والأفلام العالمية الشهيرة مثل مولان روج والشبح والعراب وضابط ورجل نبيل والعنصر الخامس وغيرها الكثير، وذلك من الساعة 8 مساءً فصاعداً على مسرح مول الإمارات. تتوفر التذاكر على virginmegastore.me.

إكسبو 2020 دبي

يفتح الحدث الضخم أبوابه للزوار في 1 أكتوبر 2021، ويستمر لمدة 6 أشهر حتى 31 مارس 2022، فيما يمكن لسكان دبي وزوارها شراء التذاكر من الآن، حيث إنه ومن خلال ثلاث مناطق رئيسية تحمل أسماء الاستدامة والتنقل والفرص، يمكن للزوار استكشاف الأجنحة التي تمثل كل دولة على كوكب الأرض تقريباً، بالإضافة إلى معرفة المزيد حول المبادرات، والأنشطة الترفيهية، والتعليمية، ومشاهدة العروض المباشرة التي يقدمها إكسبو 2020 دبي. علما بأنه يمكن شراء التذاكر التي تتنوع بين تذاكر الدخول اليومية وتصاريح الدخول الموسمية من خلال الموقع الإلكتروني www.expo2020dubai.com.

تذوق واربح

يعد عرض تذوق واربح مع مفاجآت صيف دبي، الذي ينتهي يوم 4 سبتمبر، أحد العروض الرائعة التي يمكن لسكان دبي وزوارها من الأصدقاء والعائلات الاستمتاع بها نهاية هذا الأسبوع. وفي إطار هذا العرض، يدعو 300 من المطاعم والمقاهي في 18 مركز تسوق الزوار لتذوق المأكولات والمشروبات من مختلف أنحاء العالم، وكذلك الحصول على فرصة ربح جوائز رائعة، حيث سيحظى العملاء الذين ينفقون 100 درهم في المطاعم والمقاهي المشاركة بفرصة الفوز بعضوية زوماتو برو، وكذلك بطاقات هدايا من بنك رأس الخيمة الوطني بقيمة 200 درهم. وسيحصل رواد المطاعم على فرصة مضاعفة للفوز خلال موسم العودة إلى المدارس. وتقع المطاعم والمقاهي المشاركة في مركز البستان، ومركز الغرير، والورقاء سيتي مول، ومركز مجمع بوابة الخيل، وبرجمان، ومركز بن سوقات، وباي أفينيو، ودبي أوتليت مول، ومجمع مدن، والواحة مول، ومركز مجمع شروق، والريف مول، وتايمز سكوير سنتر، وجمعية الاتحاد التعاونية في القوز، ووصل فيتا، ودار وصل، ووصل 51، وسوق مدينة جميرا.

الفعاليات العائلية

تقدم عطلة نهاية هذا الأسبوع للأطفال والعائلات فرصة أخيرة لاستكشاف مجموعة الألعاب والأنشطة التعليمية والترفيهية في عالم مدهش، بالإضافة إلى فرصة لقاء مدهش ودانة. ويقع عالم مدهش داخل مركز دبي التجاري العالمي في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3، بالإضافة إلى قاعة ذا أرينا. ويمكن للأطفال الاستمتاع بتجربة المنتزه الترفيهي التي تكتمل بوجود مناطق للمأكولات والمشروبات. وسيفوز شخص واحد من سعداء الحظ بسيارة GAC-GS5 طراز 2021 من مجموعة قرقاش عند إنفاق 300 درهم، فيما سيتم الإعلان عن الفائز يوم 28 أغسطس. يفتح عالم مدهش أبوابه من الخميس إلى السبت بين الساعة 10 صباحاً و12 منتصف الليل.

ميركاتو مول

ومن جهته يعد ميركاتو مول وجهة مثالية للمتسوقين من العائلات والأطفال الباحثين عن المرح خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. ويضم المول منزلقاً عملاقاً للأطفال يمكنهم استخدامه للوصول من الطابق الأول إلى الطابق الأرضي، بالإضافة إلى فناني السيرك الرائعين. ويمكن لأولياء الأمور تحقيق أقصى استفادة من الأيام القليلة المتبقية من مفاجآت صيف دبي، بما في ذلك تخفيضات تصل إلى 75 بالمئة، وسحوبات أسبوعية تقدم 10000 درهم للعملاء الذين ينفقون 200 درهم.

وتقدم حديقة وايلد وادي المائية للزوار تذكرة دخول مع وجبة مقابل 149 درهماً، وذلك في إطار عرض سبلاش فيست، الذي ينتهي خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. ولا يزال بإمكان سكان دبي وزوارها الاستمتاع بعروض سبلاش فيست الرائعة في حديقة لاغونا المائية، وحديقة ليغولاند المائية حتى يوم 4 سبتمبر. ويمكن للأصدقاء والعائلات الدخول إلى حديقة لاغونا المائية مع الحصول على أربع تذاكر بسعر ثلاث تذاكر فقط، فيما يمكن للزوار الدخول إلى منطقة سبلاش ان بارتي في لا مير سنترال مقابل 50 درهماً للساعة الواحدة. وتقدم حديقة ليغولاند المائية في دبي باركس آند ريزورتس لزوارها مجموعة من عروض سبلاش فيست تشمل تخفيضاً بنسبة 20 بالمئة على أسعار التذاكر عند الحجز مقدماً عبر الإنترنت، و50 بالمئة على أسعار الكابانا بعد الساعة 4 عصراً، كما يمكن للأطفال تناول الطعام مجاناً بعد الساعة الـ 4 عصراً.

وتتواصل فعالية جنة الصيف في فستيفال بلازا مول بجبل علي خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، والتي تعد خياراً مثالياً للمتسوقين بصحبة الأطفال. ويقدم مركز التسوق للأطفال جلسات مجانية للياقة البدنية تشمل جلسات الرقص والتمارين الرياضية. ويمكن للأطفال أيضاً الاستمتاع بمناطق اللعب داخل مركز التسوق. علماً بأن جلسات التمارين الرياضية تقام بالشراكة مع ذا باد فتنس وجيمنيشن حتى يوم 28 أغسطس.

عروض التجزئة والسحوبات

يمكن لزوار برجمان، ودبي مارينا مول الاستفادة من عرض وفّر أكثر عندما تتسوق أكثر مع 1915 من صديقي وأولاده، حيث يقدم العرض للمتسوقين الذين يشترون أي ساعة أو قطعة إكسسوارات تخفيضاً بنسبة 25 بالمئة، مع ارتفاع نسبة التخفيض إلى 30 بالمئة عند شراء ساعتين أو قطعتين من الإكسسوارات، و35 بالمئة عند شراء ثلاث قطع من الساعات أو الإكسسوارات. وسيفوز اثنان من المتسوقين سعداء الحظ أسبوعياً خلال مفاجآت صيف دبي بقسائم شراء بمبلغ 5,000 درهم، وسيجري الإعلان عن أسماء أربعة فائزين في الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي، حيث يتم منح جوائز إجمالية بقيمة 100 ألف درهم. وتشمل المتاجر المشاركة 1915 من صديقي وأولاده في برجمان ودبي مارينا مول، وصديقي وأولاده في دبي مول، وسيتي سنتر مردف، وجس واتشز بوتيك في مول الإمارات، وجس واتشز آند جي سي في سيتي سنتر ديرة، وجس بوتيك في برجمان.

يمكن للمتسوقين استكشاف فعالية فنتي بيوتي كانيون في مول الإمارات، حيث تقدم الفعالية التي تقام في دبي للمرة الأولى مجموعة من أفضل منتجات العلامة التجارية الشهيرة. فيما يمكن للمتسوقين الحصول على هدايا حصرية من خلال شراء منتجات مختارة، بالإضافة إلى الاستمتاع بأنشطة رائعة في إطار هذه الفعالية التي تستمر حتى 31 أغسطس.

ويشمل عرض تخفيضات موسم الصيف أكثر من 500 علامة تجارية و3500 متجر تقدم تخفيضات تتراوح بين 25 و75 بالمئة. فيما يمكن للمتسوقين خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع الاستفادة من صفقات العودة إلى المدارس لشراء المستلزمات المدرسية والقرطاسية. وتشمل مجموعة المتاجر المشاركة في هذا العرض متاجر الأزياء يو إس بولو أسوسييشن، وتوين ست، وتومي هيلفيغر، وسبرينغفيلد، ومتاجر الأحذية تومز، وشوز 4 أص، وناين وست، وناتشوراليزر، وهش بابيز، بالإضافة إلى متاجر ملابس الأطفال ذا تشيلدرينز بليس، وسمارت بيبي، ومونسون تشيلدرين، وإيبركرومبي كيدز.

ويمكن للمتسوقين في سيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة خلال موسم العودة إلى المدارس ربح 20 ضعف نقاط شير، والتي توازي الاسترداد النقدي بنسبة 5 بالمئة من قيمة فواتير الشراء، بالإضافة إلى الدخول في سحب لربح 250000 نقطة شير. وسيحظى العملاء الذين ينفقون أكثر من 300 درهم على المستلزمات المدرسية، ويقومون بمسح فواتير الشراء باستخدام تطبيق شير من «ماجد الفطيم» بفرصة الدخول في السحب. كما يمكنهم المشاركة في عرض مليونير شير من مفاجآت صيف دبي.

عرض المليونير

ومن جهته يمنح عرض مليونير شير من مفاجآت صيف دبي السنوي المتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر لدى مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» بما في ذلك مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، فرصة أسبوعية للفوز بمليون نقطة شير. وللدخول في السحب، يمكن للعملاء استخدام محفظة شير الخاصة بهم أو مسح فواتير التسوق باستخدام التطبيق. وستجري السحوبات يومي 29 أغسطس و7 سبتمبر. يستمر العرض حتى نهاية مفاجآت صيف دبي يوم 4 سبتمبر.

ويقدم عرض موسم العودة إلى المدرسة من مجموعة مراكز التسوق في دبي، الذي يستمر حتى 29 أغسطس جوائز إجمالية بقيمة 100000 درهم. ويمكن للمتسوقين في 20 مركز تسوق مشارك مع مجموعة مراكز التسوق في دبي الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 75 بالمئة على الملابس، والقرطاسية، والأجهزة الإلكترونية، والمستلزمات المنزلية. وفي إطار العرض الترويجي، سيدخل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم لدى أي من مراكز التسوق المشاركة في سحب لربح 5000 درهم نقداً ضمن 20 فائزاً من سعداء الحظ. ويقام السحب النهائي يوم 29 أغسطس. وتشمل مراكز التسوق المشاركة مركز البستان ومركز الغرير والورقاء سيتي مول ومركز مجمع بوابة الخيل ومركز بن سوقات وبرجمان وباي أفينيو ودبي أوتلت مول ومجمع مدن والواحة مول وريف مول ومركز مجمع الشروق وتايمز سكوير سنتر وجمعية الاتحاد التعاونية في القوز ووصل فيتا ودار وصل ووصل 51 وسوق مدينة جميرا وكراون مول وسنترال مول.

دبي مول ودبي مارينا

ويستضيف دبي مول ودبي مارينا مول عروض العودة إلى المدرسة مع أنشطة ممتعة للأطفال تشمل لوحة طباشير وصندوق قرطاسية ومنطقة ألعاب وغيرها الكثير. وسيحصل المتسوقون الذين ينفقون 250 درهماً أو أكثر، ويقدمون فواتير التسوق الخاصة بهم في جناح العودة إلى المدرسة داخل دبي مول، على فرصة الفوز بأميال سكاي واردز من طيران الإمارات، وبطاقات هدايا من إعمار، وعروض ترفيهية. وتتوفر نقاط يو باي إعمار، وبطاقات هدايا إعمار، وعروض الترفيه في دبي مارينا مول. ويستمر العرض الترويجي حتى 4 سبتمبر.

وتقدم متاجر جمبو دعماً مالياً للعائلات قبل عودة الطلبة إلى الصفوف الدراسية، حيث تمنح سلسلة متاجر الإلكترونيات الشهيرة 25000 درهم لفائز واحد سعيد الحظ، وذلك بعد أن يقوم المتسوقون بإنفاق أكثر من 1000 درهم لشراء الحواسيب المحمولة والمكتبية واللوحية لدى فروع متاجر جمبو أو عبر الموقع الإلكتروني www.jumbo.ae للتأهل لدخول السحب، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتسوقين الفوز بحاسوب Microsoft Surface Go جديد من جمبو يومياً حتى نهاية مفاجآت صيف دبي.

ويقدم عرض منحة مدهش الدراسية 250000 درهم للطلبة سعداء الحظ من جميع الأعمار وعائلاتهم خلال الدورة الحالية من مفاجآت صيف دبي. وسيحصل عشرة فائزين على 25000 درهم لكل منهم، فيما يقام السحب الخاص بالمنحة نهاية مفاجآت صيف دبي بتاريخ 4 سبتمبر. ويمكن لسكان دبي وزوارها الدخول في السحب من خلال إنفاق 200 درهم أو أكثر في ابن بطوطة مول ونخيل مول وسيركل مول ومسح فواتير الشراء لدى مكتب خدمة العملاء.

ويمكن للمتسوقين خلال مفاجآت صيف دبي الحصول على فرصة الفوز بسيارة فخمة مع سحب مرسيدس في مفاجآت صيف دبي. وسيحظى العملاء الذين يقومون بشراء قسيمة بقيمة 150 درهماً من محطات بترول إينوك وإيبكو ومتاجر زووم والأكشاك الموجودة داخل مراكز التسوق والوجهات الأخرى، بفرصة ربح سيارة مرسيدس C200 طراز 2021، بالإضافة إلى ربح 25000 درهم. كما يتوفر السحب الذي يستمر حتى 25 سبتمبر، على شبكة الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.idealz.com.

وتقام مفاجآت صيف دبي هذا العام بالشراكة مع الراعي الرئيسي بطاقة ماستر كارد من بنك رأس الخيمة الوطني، والشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (مركز ميركاتو للتسوق) ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة، وطيران الإمارات، وإينوك، واتصالات، وشركة ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، وميركس، ونخيل (ابن بطوطة مول ونخيل مول وسيركل مول). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني mydss.ae أو متابعة حساب @DSSsocial على منصات التواصل الاجتماعي.

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