غدا .. انطلاق معرض "تخفيضات الصيف 2021" في إكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

تنطلق غداً فعاليات معرض "تخفيضات الصيف 2021" الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة حتى 4 سبتمبر المقبل بمشاركة واسعة من كبرى الشركات المتخصصة في مجال المستلزمات والأدوات المدرسية وأشهر العلامات التجارية المتخصصة في قطاع تجارة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية المنزلية والمفروشات بالإضافة إلى أهم دور تصميم الأزياء والموضة والإكسسوارات.

و قال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إن تنظيم هذا الحدث يأتي استكمالاً لجهود المركز على صعيد دعم قطاع تجارة التجزئة وتوفير أجواء اجتماعية واقتصادية إيجابية في مدينة الشارقة ولا سيما مع اقتراب انتهاء العطلة الصيفية وحلول موسم العودة إلى المدارس .. مشيراً إلى أهمية الحدث في تنشيط حركة المبيعات لدى قطاع القرطاسية واللوازم المدرسية ورفع المبيعات إلى نسب كبيرة مقارنة بالفترة السابقة خاصة في ظل عودة نظام التعليم حضورياً في المدارس الحكومية بدءاً من العام الدراسي الحالي تماشياً مع توجهات الدولة بالعودة إلى الحياة الطبيعية بجانب دور المعرض في منح أولياء الأمور والطلبة فرصة مثالية للحصول على ما يحتاجونه من المستلزمات المدرسية وبأسعار تنافسية.

وأكد أن المركز وضع صحة وسلامة جميع المشاركين بالحدث على رأس أولوياته من خلال اتخاذ وتطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية.

من جانبه أعرب جاكوب فارجيز الرئيس التنفيذي لشركة "ليز إيفنت" المنظمة للمعرض عن سعادته بتنامي الشراكة الاستراتيجية مع مركز إكسبو الشارقة والتي أتاحت للشركة تنظيم العديد من المعارض المتخصصة في إمارة الشارقة خلال الفترة الماضية .. متوجهاً بالشكر إلى مركز إكسبو الشارقة على استضافة هذا الحدث وحرصه على تطبيق أقصى التدابير الاحترازية لضمان سلامة الجميع ما يعكس تميز المركز وخبرته الطويلة في تنظيم واستضافة كبرى المعارض والأحداث العالمية والمحلية .. مشيراً إلى أن معرض "تخفيضات الصيف 2021" يتميز بتنوع وشمولية المنتجات التي سيقدمها في ظل المشاركة الواسعة من كبار تجار التجزئة وأبرز العلامات التجارية المتخصصة.

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