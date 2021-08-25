منصة «استثمر في دبي» أفضل مبادرة عالمية للتحول الرقمي للمستثمرين

المصدر: دبي - البيان

تأكيداً على مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار والخيار الأمثل للمستثمرين ورواد الأعمال محلياً وعالمياً، وتماشياً مع جهود حكومة دبي الرامية إلى رقمنة الأعمال انسجاماً مع الرؤية المستقبلية للإمارة، حصدت منصة «استثمر في دبي» جائزة أفضل مبادرة عالمية للتحول الرقمي للمستثمرين للعام 2021، وذلك ضمن جوائز مجلة «وورلد إيكونوميك» السنوية، والتي تُكرم المؤسسات والشركات وقادة الفكر بمجالات أفضل الحلول المبتكرة في القطاع المالي واقتصاد الابتكار العالمي.

وتأتي هذه الجائزة العالمية للمنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال «استثمر في دبي»، تكريماً على ما قدمته المنصة من تجربة فريدة لمزاولة الأعمال بنمط ينسجم مع أسلوب دبي الذكي، ونظراً لدورها الحيوي في زيادة فرص الاستثمار وتوسيع دائرة جذب رؤوس الأموال، واستقطاب المواهب وأصحاب الأفكار المبدعة والطموحات الكبيرة، إلى جانب تسهيل كل الإجراءات ذات الصلة بقطاع الاستثمار والأعمال بصورة عامة، لتكون بذلك أكبر منصة موحدة تمنح المستثمرين فرصة الحصول على رخص تجارية وبدء الأعمال خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد.

خيار المستثمرين الأمثل

من جانبه قال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: «تعكس منصة استثمر في دبي التزام الإمارة بتحقيق رؤيتها في التحول إلى المدينة الأذكى في العالم، ولتكون الوجهة العالمية للاستثمار والخيار الأمثل للمستثمرين ورواد الأعمال في المنطقة والعالم».

وأضاف: «يسعدنا وصول هذه المنصة المبتكرة والفوائد التي تقدمها للمستثمرين في جميع أنحاء العالم إلى مستوى عالمي، وأن تنال تكريماً مثالياً من «وورلد إيكونوميك»، كونها منصة متكاملة، فإن «استثمر في دبي» تجسد أيضاً الجهود المشتركة للجهات الحكومية في دبي في مجال تبسيط وتسهيل ممارسة وبدء الأعمال، ودفع التحول الذكي للاقتصاد في الإمارة.

ويسعدنا وصول هذه المنصة المبتكرة والفوائد التي تقدمها للمستثمرين في جميع أنحاء العالم والاعتراف بها عالمياً».

منظومة تبني التكنولوجيا

وأكد حمد المنصوري، المدير العام لدبي الرقمية: «إنه بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي جعلت من دبي وجهة اقتصادية متميزة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية لإرساء أسس تحفيز ونمو اقتصاد الإمارة وتصميم خدمات وحلول رقمية مبتكرة تغطي كل جوانب الحياة في مدينة دبي، نجحت دبي الرقمية بحصول منصة «استثمر في دبي» على جائزة «أفضل مبادرة عالمية للتحول الرقمي للمستثمرين للعام 2021»، ونفتخر بإضافة هذا التكريم إلى سجل إنجازات دبي الرقمية الحافل بخدمات وحلول رقمية مبتكرة»، معرباً عن تقديره للتعاون الوثيق مع شركاء دبي الرقمية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وأضاف: «جهود فرق العمل أثمرت عن سلسلة من المبادرات النوعية في مجال تطوير الخدمات الذكية، كان أبرزها منصة «استثمر في دبي»، التي قدمت قيمة حقيقية للمستثمرين العالميين ورواد الأعمال، وشكلت الخيار الأمثل لهم لمزاولة الأعمال، وفق نهج عمل ذكي يلعب دوراً مهماً في إدارة الأعمال من خلال توفير تجارب استثنائية تدعم ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار».

الأسهل بممارسة الأعمال

طورت دبي الرقمية الجهة الحكومية المكلفة بضمان التحول الرقمي الشامل لدبي، منصة «استثمر في دبي» (invest.dubai.ae) الأولى من نوعها على مستوى المنطقة في شهر فبراير الماضي، بالشراكة مع اقتصادية دبي، وبإشراف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى جانب العديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارة، بما فيها وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الاقتصاد، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومجلس المناطق الحرة في دبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وشرطة دبي، وجهاز أمن الدولة بدبي، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بدبي، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي، وجمارك دبي، وهيئة دبي للطيران المدني، ومحاكم دبي، وسياحة دبي، واللجنة العليا للتشريعات، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وسلطة مدينة دبي الملاحية، وهيئة تنمية المجتمع، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومجلس دبي الرياضي، وغرفة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وبنك الإمارات دبي الوطني.

نافذة رقمية موحدة

تم تصميم منصة «استثمر في دبي» بهدف توفير نافذة رقمية موحدة، تمنح المستثمرين فرصة الحصول على رخص تجارية وبدء الأعمال خلال بضع دقائق فقط، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد، عبر توظيف الشبكات الحكومية، وتسخير التكنولوجيا المتطورة لضمان سهولة وسلاسة رحلة المستثمر لتأسيس الأعمال.

وتعمل الجهات الثلاث على تطوير البنية التحتية لمنصة «استثمر في دبي» وتعزيز التكامل والترابط بين الجهات الحكومية في تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لفتح الرخص التجارية للمستثمرين، كما تدعم المنصة عملية التحول الرقمي الشامل والمتكامل لمدينة دبي، وتسريع مسارات التحول الرقمي وتوسيع نطاق خدماته ليشمل كل القطاعات بما فيها قطاع الاستثمار والأعمال.

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