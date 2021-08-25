عمومية عاجلة لـ«الاتحاد للتأمين» لعزل مدقق الحسابات الخارجي

المصدر: أبوظبي - البيان

قرر مجلس إدارة شركة «الاتحاد للتأمين» توجيه دعوة للمساهمين لعقد اجتماع جمعية عمومية بشكل عاجل للنظر في عزل مدقق الحسابات الخارجي وعدم إبراء ذمته ومقاضاته على ما اقترفه من تضليل في تقرير السنوي، الذي اكتشف أمره مجلس الإدارة الجديد المنتخب في 8 يونيو الماضي.

وأضافت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي، أمس، أنه تم تفويض مجلس إدارة الشركة لمقاضاة مدقق الحسابات الخارجي، ورئيس مجلس الإدارة السابق، والأطراف ذات العلاقة، وأي شخص طبيعي أو معنوي، تثبت أو قد يثبت تورطه في الإفصاح عن الاستثمارات العقارية البالغ قيمتها 72.3 مليون درهم كما في نهاية العام الماضي، التي اكتشف مجلس الإدارة الجديد عدم وجودها بالأساس، واضطر إلى شطبها في 30 يونيو الماضي.

كما تقرر تفويض مجلس الإدارة الجديد لاسترداد البدلات والأتعاب، التي دفعها مجلس الإدارة السابق لنفسه قبل استقالته دون وجه حق، والمخالفة للوائح والقوانين، والبالغة 2.97 مليون درهم، دفعت في الربع الأول من العام الجاري.

فيما فوّض مجلس إدارة الشركة الجديد لإصدار سندات قرض قابلة للتحويل (إلزامية أو اختيارية) إلى أسهم أو غير قابلة للتحويل إلى أسهم، بموجب شروط يُقرّها مجلس الإدارة ذاته، على ألّا تتجاوز قيمتها 50 مليون درهم.

يأتي ذلك بعدما اطلع مجلس إدارة الشركة الجديد على الطلب المُقدّم من أحد كبار مساهمي الشركة المالية لنسبة 18.37% من أسهم رأس المال، الذي طالب بعد اطلاعه على تقرير مجلس إدارة الشركة الصادر في أغسطس الجاري بعزل ومقاضاة مدقق الحسابات الخارجي وتعيين بديلاً عنه.

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