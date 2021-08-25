تعاون بين الاتحاد الهندسية و"إسرائيل لصناعات الفضاء" لتحويل طائرات المسافرين إلى طائرات شحن

المصدر: وام

أعلنت الاتحاد الهندسية عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة إسرائيل لصناعات الفضاء بهدف تحويل طائرات المسافرين إلى طائرات شحن من طراز بوينغ 777-300ER.

وتستفيد الاتحاد الهندسية من خبراتهم وقدراتهم الواسعة المتخصصة في تحويل طائرات بوينغ 777-300ERSF. وخلال المرحلة الأولى من الشراكة، ستقوم الاتحاد الهندسية بتسهيل خطين من خطوط التحويل التي تستوعب العديد من عمليات تحويل الطائرات كل عام .

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: " لا تعتبر طائرات بوينغ 777-300ERSF جاذبة للعملاء فحسب، بل تمثل أيضا نجاحاً تقنياً كبيراً وذلك لكونها الأكبر في فئتها التي تقدم حلول شحن واسعة النطاق. وتسهم هذه الطائرة في تلبية الطلب، كما تعد الأكثر ربحية وصداقة للبيئة وتقدم حلولاً مبتكرة لعملائنا من شركات الطيران، وتمثل وسيلة ممتازة للارتقاء بمستوى القيمة لأعمالنا.".

من جهته، قال عبدالخالق سعيد، الرئيس التنفيذي للاتحاد الهندسية : " تسهم شراكتنا مع شركة إسرائيل لصناعات الفضاء، في تعزيز قدراتنا من القوى العاملة الماهرة وترسيخ مكانة الاتحاد الهندسية كأحد مراكز التميّز في أبوظبي، بما يتماشي مع الرؤية الاقتصادية لأبوظبي 2030. ويؤكد التزامنا تجاه برنامج تحويل طائرات المسافرين إلى طائرات شحن على ثقتنا في قدرة إسرائيل لصناعات الفضاء لتقديم القيمة طويلة المدى لأسطول 777-300ERSF في الأسطول العالمي ".

وبدوره قال بواز ليفي، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة إسرائيل لصناعات الفضاء: " أسهم اتفاق أبراهام في منح إسرائيل لصناعات الفضاء الفرصة لتوسيع أنشطتها العالمية في المنطقة، حيث نعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم. ويمثل تأسيس موقع التحويل بالشراكة مع الاتحاد الهندسية شهادة قوية على متانة العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز حضورنا في المنطقة. وإنني على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستؤدي إلى إبرام مزيد من علاقات الشراكة مع الشركات المحلية ، الأمر الذي سيسهم في تعزيز أعمالنا على صعيد المنطقة".

من جهته قال يوسف ميلامد، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام في شركة إسرائيل لصناعات الفضاء: " بدأت مجموعة الطيران التابعة لإسرائيل لصناعات الفضاء، أكبر مزود لخدمات تحويل الأسطول على مستوى العالم، في عملية التحويل الهيكلي لطائرات 777-300ERSF وذلك بالتعاون مع GECAS بما يسهم في توفير حلول مهنية رائدة لقطاع الشحن الجوي. وعلى مدار الكثير من السنوات، نالت الاتحاد الهندسية أعلى مستويات التقدير المهني من مجموعة الطيران التابعة لشركة إسرائيل لصناعات الفضاء. وبفضل اتفاق أبراهام، فقد تمكنا من لقاء مديري الشركة مباشرة والاطلاع على قدراتهم وتفانيهم، كما شهدنا قدرات الشركة الكبيرة في مجال صيانة الطائرات".

وأضاف : " لا شك أنه سيتم إبرام اتفاقيات إضافية مع الشركات في المنطقة في أعقاب هذه الاتفاقية، بما يعود بالنفع على الأطراف المعنية. وأود أن أتوجه بالشكر إلى توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، وعبدالخالق سعيد الرئيس التنفيذي للاتحاد الهندسية ، لجهودهم في إنجاح اتفاقية التعاون الأولى بين شركة إسرائيل لصناعات الفضاء والاتحاد الهندسية. وأتشوق إلى اللحظة التي تحلق فيها الطائرات المحولة من طراز بوينغ B77-300ERSF، في السماء وذلك بالتعاون مع الاتحاد الهندسية والعمل على خدمة مزيد من العملاء في جميع أنحاء العالم".

وفي عام 2019، أعلنت شركة إسرائيل لصناعات الفضاء وشركة جنرال إلكتريك لخدمات الطيران عن إطلاق برنامج بوينغ 777-300ERSF، وهو برنامج يهدف إلى تحويل طائرات المسافرين إلى طائرات شحن ويطلق عليه The Big Twin’ في إشارة إلى إمكانياته في تحويل أكبر طائرات شحن ثنائية المحرك.

وفيما ألقت جائحة كورونا بظلالها على قطاع الطيران، أسهمت عمليات الشحن في معادلة الخسائر، بفضل الدور الحيوي الذي قامت به في تسهيل حركة التجارة الدولية. وعليه، أظهرت توقعات الصناعة زيادة في حجم الطلب على طائرات الشحن عريضة البدن ذات القدرة الاستيعابية طويلة المدى.

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