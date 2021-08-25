معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية يعزز مشاركة آلاف الطلاب لتحقيق التنمية المستدامة

المصدر: البيان

يشهد معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً إقبالاً واسعاً من طلاب المدارس والجامعات وأعضاء مختلف الهيئات التدريسية الحكومية والخاصة حول العالم. وقد استقطب المعرض على مدار دوراته الـ 22 الماضية عشرات آلاف الطلاب، كما عرض ابتكاراتهم، وشارك آلاف الطلاب في الندوات وورش العمل المتخصصة التي تقام على هامش المعرض.

ويشير معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، إلى أن المعرض يتيح فرصة مثالية للمبتكرين والمخترعين والمبدعين من طلاب المدارس والجامعات لعرض مشروعاتهم الخضراء والمستدامة أمام آلاف الزوار والعارضين والمشاركين من مختلف أنحاء العالم، والمشاركة في مجموعة كبيرة من الندوات وورش العمل المتخصصة التي يديرها نخبة من الخبراء والمختصين، لمناقشة أحدث التقنيات والحلول في مجالات الاقتصاد الأخضر، والمدن الذكية، والابتكار، والتنمية المستدامة، فضلاً عن الالتقاء بالمبتكرين والمخترعين لتبادل الأفكار والخبرات.

وأضاف معالي الطاير: "تتيح الدورة الثالثة والعشرين من معرض (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، التي تنظمها الهيئة بتوجيهات كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، للمهتمين مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والتعرف على تخصصاتها الصناعية الجديدة، وأحدث الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجهها هذه القطاعات. ويسهم المعرض في ترسيخ الوعي لدى الجمهور والزوار حول قضايا البيئة والاستدامة، وتعزيز مسؤوليتهم تجاه البيئة واتباع نمط حياة مستدام، وتوعية الأجيال الجديدة من طلاب المدارس والجامعات حول أهمية الحفاظ على مواردنا الطبيعية، وتحفيزهم لابتكار حلول جديدة تخدم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وإشراكهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تضمن التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة".

إضافة إلى ذلك، تستقطب منصة "الأسبوع الأخضر" التي تقيمها الهيئة خلال المعرض عدداً كبيراً من الطلاب والأكاديميين. وزار المنصة في الدورة الثانية والعشرين من المعرض ما يقارب 14000 من طلاب وأعضاء مختلف الهيئات التدريسية الحكومية والخاصة حول العالم، للاطلاع على تجارب الهيئة الرائدة في مجال ترسيخ ثقافة الترشيد بين الطلاب وتعريفهم بمفهوم الاستدامة، وأفضل ممارسات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في المنشآت التعليمية والمنازل. واشتملت المنصة على مجموعة من الأركان المتنوعة لتوفر للزوار تجربة ثريّة ومميزة، ولتعزيز نسبة رضاهم التي وصلت إلى 95.98%. وبالتزامن مع فعاليات المعرض، شارك في التعهد الأخضر 1045 شخص، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وتعهدوا باتباع نمط حياة مستدام وتبني سلوكيات ترشيدية يومية مثل استبدال المصابيح العادية بمصابيح موفّرة للطاقة مثل (LED)، وضبط أجهزة التكييف عند درجة 24 مئوية، وتركيب موفرات المياه وغيرها، وسيساهم تبني هذه السلوكيات في تحقيق وفورات سنويّة في الكهرباء بمقدار 13.5 جيجاوات ساعة؛ ما يعادل استهلاك 83 ألف مصباح موفر للطاقة (LED) سنوياً؛ ووفورات في المياه بمقدار 28 مليون جالون؛ بما يعادل 255 مليون عبوة مياه بسعة 500 مليلتر؛ وخفضاً بمقدار 6,319 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وأجرت الهيئة سحباً لتوزيع ثلاث جوائز قيمة على المشاركين في التعهد.

يذكر أن "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" 2021 يقام في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر المقبل في موقع إكسبو 2020 دبي. وتتيح الهيئة للطلاب خلال المعرض المشاركة في عدد من المسابقات التي تعقد خلال المعرض للفوز بجوائز قيّمة، كما يحصل كل طالب على شهادة مشاركة في المعرض. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني www.wetex.ae

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