بيع فيلا جديدة في دبي بـ 100 مليون

المصدر: (دبي- سيد صالح)

شهدت دبي علامة جديدة على قوة تعافي عقاراتها الفاخرة، حيث بيعت فيلا فاخرة جديدة بالإمارة مقابل سعر يتجاوز 100 مليون درهم، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين في نمو قطاع العقارات بالإمارة.

وبحسب البيان الصادر، أمس، عن شركة «لاكسهابيتات سوثبي» للوساطة، فقد باعت الشركة الفيلا الفاخرة والتي تقع في «دبي هيلز استيت» مقابل «+100 مليون» درهم، لتكون بذلك هي ثالث صفقة عقارية تتجاوز قيمتها 100 مليون درهم تشهدها دبي في غضون العام الجاري. وأضافت الشركة أن الصفقة تتميز أيضاً بكونها الأسرع على الإطلاق، ذلك أن إتمامها استغرق أقل من شهر، بدءاً من تاريخ إدراجها وحتى الانتهاء منها.

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