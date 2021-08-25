«عين دبي» تستقبل عشاق الإمارات 21 أكتوبر

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

أعلنت دبي القابضة، الشركة الاستثمارية العالمية، أمس، افتتاح «عين دبي» رسمياً 21 أكتوبر المقبل أمام عشاق الإمارات، موضحة أنه بمقدور الزوار ابتياع تذاكر العجلة الترفيهية الأعلى والأكبر في العالم عبر الموقع الإلكتروني www.aindubai.com.

وتتفوق «عين دبي» على نظيراتها في دول العالم، بأنها الأعلى والأكبر بين 12 عجلة دوارة، وستحل مكان عجلة «هاي رولير» بلوس أنجليس، وتقع عين دبي، التي تتبع «دبي القابضة للترفيه»، في قلب جزيرة «بلووترز»، الوجهة السياحية الشهيرة التي تقدم تجارب استثنائية في عالم الضيافة ونمط الحياة والترفيه، وتعد أحدث الإضافات النوعية لقطاع السياحة في الإمارات، لتواكب التدفقات السياحية المتوقعة مع انطلاق «إكسبو 2020 دبي» اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.

أعلى وأكبر

ويتجاوز ارتفاع «عين دبي» 250 متراً، ويتيح هذا المَعلَم، الحامل لرقم قياسي عالمي، لضيوفه تجارب اجتماعية واحتفالية منقطعة النظير وسط أروع الإطلالات البانورامية على أفق دبي، وذلك بفضل مقصورات الركاب الفاخرة، والبالغ عددها 48، والتي تدور حول محيط العجلة الكبير، وتتسع مجتمعة لأكثر من 1750 زائراً.

مقصورات آمنة

وتسعى «عين دبي» لتشجيع زوارها على زيارتها مجدداً للاستمتاع بالمشاهد الخلابة على أفق دبي ومعالمها ضمن مقصورات مكيفة وآمنة ومقسمة إلى ثلاث فئات، هي مقصورات المشاهدة، ومقصورات تجارب العائلة والأصدقاء، والمقصورات الخاصة. وتوفر جميع هذه المقصورات تجارب ترفيهية منوعة مع جولة دوران كاملة لمدة 38 دقيقة تقريباً أو جولتين لحوالي 76 دقيقة.

وجرى تصميم كبسولات المقصورات بمرونة عالية تتيح تنظيم الاحتفالات العائلية والاجتماعية كحفلات الخطوبة والزواج وأعياد الميلاد، فضلاً عن المناسبات الخاصة بالشركات التجارية التي يمكنها إقامة حفلاتها في البلازا الواسعة، أو تنظيم فعالية إطلاق منتج جديد وحجز عجلة المشاهدة بكاملها وإبراز العلامة التجارية، مع خيارات العشاء أو الغداء لـ8 إلى 10 أشخاص في المقصورات الخاصة، ومساحات ملهمة للاجتماعات الجانبية، وحجز مقصورات متعددة، إلى جانب 3 باقات حجز يومية وأخرى حسب الطلب، والتي تتسع من 10 إلى 100 شخص.

ويتميز تصميم مقصورة الكبسولات الداخلية بلمسات لافتة، وبالإمكان تعديل الكبسولات وتحويلها إلى مطعم يتسع لـ 12 شخصاً، فيما تقدم خدمة متميزة للعملاء في ست كبسولات مترفة، وسيتيح نظام التحكم بالحرارة للركاب الاستمتاع برحلة مريحة، ولضمان جولة سلسة، تم تركيب محركين تحت الأرضية لضمان ثبات واستقرار الكبسولات.

نجاحات

وقال محمد شرف، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة دبي القابضة للترفيه: «تواصل دبي ريادتها في قطاع السياحة والسفر العالمي، مع استمرارها بافتتاح المشاريع والوجهات الاستثنائية التي توفر أمتع التجارب للزوار.

وتعكس «عين دبي» النجاحات المتواصلة للإمارة في تنفيذ المبادرات المبتكرة، وتعزيز مكانتها وقدرتها التنافسية لتكون واحدة من أهم المراكز السياحية العالمية، وتحطم في سبيل ذلك كل الأرقام القياسية العالمية. وبالتأكيد لا يوجد وقت أفضل لافتتاح هذه الوجهة الاحتفالية أكثر من ذكرى مرور خمسين عاماً على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة».

تفرد

وقال رونالد دريك، مدير عام «عين دبي»: «تقدم عين دبي تجارب فريدة من نوعها تلبي تفضيلات الجميع، بما في ذلك مقصورات المناسبات الخاصة الفاخرة ومرافق الحياة الليلية والحفلات وخيارات تناول الطعام، بالإضافة إلى مقصورات عائلية وأروع التجارب الرومانسية المخصصة.

وباعتبارها الوجهة المفضلة للاحتفالات، كان لابد من الاحتفال بافتتاحها في فعالية مميزة تليق بمستوى هذا المشروع الضخم، كما نتطلع بشغف لاستقبال الزوار، ونعدهم بمزيد من التفاصيل المثيرة التي سنعلن عنها خلال الافتتاح الكبير».

رؤية

تلعب «عين دبي»، أحدث الوجهات الترفيهية في محفظة دبي القابضة، دوراً استراتيجياً في دعم أهداف رؤية دبي طويلة الأمد، التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مكانة الإمارة العالمية كمركز سياحي حيوي، ومواصلة الارتقاء بمكانة الإمارة الرائدة في مشهد الترفيه العالمي.

مقصورات متنوعة بتجارب ترفيهية فريدة

توفر «عين دبي» أكثر من 19 تجربة فريدة وقابلة للتخصيص، مثل الاستمتاع بمشهد غروب الشمس، وتناول الوجبات مع الاستمتاع بأجمل إطلالة على أفق دبي الساحر، وتجارب الاحتفالات المميزة، إضافة إلى الاستفادة من عروض الفعاليات والباقات المصممة حسب الطلب للشركات، وكل ذلك وسط الأجواء الرائعة والمناظر المذهلة على أفق دبي والخليج العربي.

وستفتح «عين دبي» أبوابها أمام الزوار ليلاً ونهاراً لتمنحهم فرصة مشاهدة كل المعالم الرائعة لمدينة دبي ووجهات الترفيه والتسلية الليلية، بفضل موقعها المتميز في قلب جزيرة «بلووترز» المذهلة، حيث ستتيح لهم فرصة تأمل خيوط الشمس الذهبية التي تتناثر بين ناطحات السحاب عند المغيب، أو مشاهدة الأضواء التي تتلألأ في أرجاء المدينة.

1 مقصورات المشاهدة: الخيار الأمثل لكل من يبحث عن فرصة الاستمتاع بالمناظر البانورامية لدبي أثناء الارتفاع تدريجياً في السماء على متن أعلى عجلة مشاهدة في العالم، مع إمكانية التقاط أجمل الصور لمعالم الإمارة ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على ذكريات لا تنسى.

2 مقصورات العائلة والأصدقاء: تقدم تجارب مميزة، شاملة المشروبات، لتتيح للزوار الاستمتاع بأمسية رائعة مع الأصدقاء. ويمكن للباحثين عن التجارب الفاخرة الاستمتاع بتجربة كبار الشخصيات ضمن المقصورات الفخمة لمشاهدة غروب الشمس مع الأصدقاء والمشروبات المنعشة في مقصورات «سكاي بار» وسط أجواء حيوية.

3 مقصورات خاصة: ترتقي بتجارب الزوار إلى مستويات وآفاق غير مسبوقة بفضل الباقات الاحتفالية الفريدة لأعياد الميلاد والخطوبة والأعراس وفعاليات الشركات، وغيرها الكثير، وما توفره من مزايا الخصوصية. كما يمكن تخصيص هذه المقصورات لتلبية جميع الفعاليات، بدءاً من الاحتفالات العائلية الخاصة، ووصولاً إلى الفعاليات الثقافية وتجارب كبار الشخصيات.

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