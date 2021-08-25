15 % نمو أصول العملات الأجنبية لـ«المركزي» إلى 403 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

رفع المصرف المركزي أصوله بالعملات الأجنبية 15% إلى 403.05 مليارات درهم بنهاية يونيو الماضي على أساس سنوي، تعادل 52.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 350.7 مليار درهم في يونيو 2020.

وارتفع حجم الأصول الأجنبية 0.2% على أساس شهري أو نحو 71 مليون درهم مقارنة بنحو 402.3 مليار درهم في نهاية سابقه مايو، فيما زادت 3.9% أو ما يعادل 15 مليار درهم خلال النصف الأول مقابل 388.05 ملياراً بنهاية 2020.

وبلغت القيمة الإجمالية للتحويلات المالية للأفراد والبنوك عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية 4.75 تريليونات درهم في الأشهر الستة الأولى من 2021، ووصلت قيمة التحويلات بين البنوك إلى 2.89 تريليون درهم، ما يعادل 61% من إجمالي التحويلات، فيما بلغت قيمة تحويلات الأفراد في الفترة ذاتها 1.85 مليار درهم، ما يعادل 39% من إجمالي التحويلات.

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