سوق دبي المالي فوق مستوى 2900 نقطة لأول مرة منذ 24 شهراً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تواصل صعود سوق دبي أمس، ليخترق 2900 نقطة أول مرة منذ عامين، محلقاً إلى مستويات ما قبل الجائحة بدعم عمليات شرائية للأجانب والمؤسسات استهدفت الأسهم القيادية في العقار والبنوك والاستثمار، وارتفع مؤشر السوق 0.57% إلى 2904.1 نقاط، مسجلاً أعلى مستوياته منذ مطلع أغسطس 2019 بدعم مكاسب أسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار والتأمين والخدمات والسلع، فيما تماسك سوق العاصمة بعدما أغلق على تراجع 0.03% عند 7681.52 نقطة وسط تباين أداء القطاعات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.9 مليار درهم، منها 1.63 مليار في أبوظبي و287.2 مليوناً في دبي، وتم تداول 692 مليون سهم منها 337 مليوناً في دبي و355 مليوناً في أبوظبي. واتجهت المؤسسات نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 71.7 مليون درهم، فيما اتجه الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 71.7 مليون درهم.

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