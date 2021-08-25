«الأوراق المالية» تُحذر من «إيه ثري تريدينغ»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

حذّرت هيئة الأوراق المالية والسلع، المُستثمرين في أسواق المال المحلية، من شركة «إيه ثري تريدينغ» (A3 Trading)؛ لعدم حصولها على التراخيص اللازمة.

ونوّهت في تعميم أمس: «بأن شركة شركة «إيه ثري تريدينغ» (A3 Trading) غير حاصلة على أي ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع، وبالتالي نُحذّر المستثمرين من التعامل معها في أي نشاط خاضع لتنظيم ورقابة الهيئة دون الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة».

وشدّدت هيئة الأوراق المالية والسلع على أن هذه التحذيرات تأتي انطلاقاً من دورها الرقابي، بما يكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين، بعدما تمت ملاحظة قيام بعض الجهات بإعلان مُزاولة أنشطة أو تقديمها خدمات خاضعة لرقابة الهيئة دون الحصول على ترخيص أو اعتماد أو موافقة من قبلها.

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