«جمبو» تطرح أحدث الحواسيب للعودة إلى المدرسة

المصدر: دبي - البيان

تدعم «جمبو» للإلكترونيات العودة إلى المدرسة في إطار أنشطة مهرجان صيف دبي من خلال أحدث الحواسيب والأجهزة اللوحية والإكسسوارات التقنية بالإضافة إلى السحوبات والجوائز اليومية المذهلة.

وتتوافر المنتجات عبر الإنترنت على موقع jumbo.ae الإلكتروني وفي جميع المتاجر التقنية في جميع أنحاء الإمارات، وتتضمن المتجر الذي افتتح حديثاً في سيتي سنتر الزاهية في الشارقة.

توفر «جمبو» أيضاً تجربة سلسة من المبادرات التي تضع سلامة عملاءها أولاً لمساعدتهم على التسوق عبر الإنترنت واستكمال تجربتهم في المتجر. وسيتمكن المتسوقون باستخدام ميزة «انقر وتسلّم» من إرسال طلبهم عبر jumbo.ae والتسلّم في غضون 30 دقيقة.

وتتيح خدمة Curbside Collect توصيل المنتج إلى سيارتكم عن طريق أحد أعضاء فريق «جمبو» في موقف سيارات المركز التجاري. وقعت «جمبو» أيضاً شراكة مع Spotii لتمكين العملاء من التسوق الآن والدفع لاحقاً ومن دون فائدة.

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