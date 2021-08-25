90 % من الشركات تفضّل الإمارات لبدء أعمالها

المصدر: دبي - البيان

كشف استطلاع لشركة «زبوني» المتخصصة في توّفير الحلول الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومقرها دبي، أن الشركات تفضل الإمارات لتأسيس أعمالها، وأن 9 من أصل 10 شركات صغيرة ومتوسطة أي نسبة 90% تعتبر الإمارات موقعًا جيداً لبدء الأعمال التجارية.

كما أظهر الاستطلاع تفاؤلاً كبيراً بين مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2021، حيث أشار 83.7% من أصحاب الأعمال عن تفاؤلهم بشأن مستقبل شركتهم، بينما توقع 91% نمو أعمالهم في عام 2021، وبالرغم من تبعات جائحة كورونا إلا أن 89.5% من الشركات التي تضمنها الاستطلاع أشارت إلى نمو أعمالها في الأشهر الـ 12 الماضية.

وقال رامي عساف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «زبوني»: لقد أجرينا هذا البحث بهدف معرفة أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد عام مضطرب. وبما أننا شهدنا نموًا قويًا على منصتنا الرقمية، فمن المشجع رؤية تسارع أعمال مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة على مدار 12 شهراً الماضية، وعلى الرغم من الصعوبات التي يعاني منها البعض بسبب الجائحة إلا أن رواد الأعمال هم العمود الفقري للاقتصاد، ورؤية الثقة والتفاؤل في ضوء الظروف الراهنة يعد أمراً إيجابياً للغاية بالنسبة لمستقبل الأعمال في الإمارات.

وأجرت «زبوني» نصف الاستطلاع معتمدةً على تجار التجزئة والنصف الآخر على الشركات التي لديها تواجد إلكتروني فقط، حيث يمثلان معًا قطاعًا واسعًا ومتنوعًا من مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تجارة إلكترونية

أكد رامي عساف ثقته بأن التجارة الإلكترونية بإمكانها أن تقدم أكثر بكثير مما تقدمه الأسواق التجارية. ولفت إلى أهمية منصات التواصل الإلكترونية، وقال: احتل تطبيق «إنستغرام» المرتبة الأولى في المبيعات عبر الإنترنت، ويليه «واتس أب»، والمواقع الخاصة بالعلامات التجارية، ومن ثم صفحات فيسبوك. وصنفت %18 فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة الأسواق عبر الإنترنت على أنها محرك مهم لمبيعاتها.

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