«نخيل للتأجير السكني» تفتتح مركز خدمة عملاء في «ابن بطوطة مول»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «نخيل للتأجير السكني»، ذراع المطور العقاري الرئيسية «نخيل» في قطاع التأجير السكني، عن افتتاحها مركزاً جديداً لخدمة العملاء والذي يعرض مجموعة كاملة من عقاراتها في جميع أنحاء دبي، ويقدم إيجاراً مجانياً لمدة شهر على جميع عقود الإيجارات الجديدة.

يقع المركز الجديد في «ابن بطوطة مول»، ويقدم خدمات شاملة ومريحة للعملاء الراغبين في استئجار وحدات عقارية من شركة «نخيل» التي تضم محفظتها أكثر من 16 ألف شقة وأكثر من 500 فيلا، تتناسب مع احتياجات العائلات من حيث الميزانيات والمساحات والأحجام. وتأتي عقود الإيجار الجديدة لمدة 13 شهراً بسعر 12 شهراً ومتاحة بدفعات مرنة بشيكات متعددة.

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول ومشاريع الضيافة في «نخيل»: نواصل تعزيز عروضنا وفقاً لاتجاهات سوق الإيجارات واحتياجات العملاء. يقع المركز الجديد في «ابن بطوطة مول» على بعد خطوات معدودة فقط من عدد كبير من مستأجرينا القاطنين في «ذا جاردنز» و«ديسكفري جاردنز» و«الفرجان»، مما يسلط الضوء على نهجنا الذي يركز على العملاء والتزامنا بالمشاركة بشكل أكبر في مجتمعاتنا.

متطلبات

وأضاف خوري: «تغيرت متطلبات المستأجرين على مدار 18 شهراً الماضية، واختار البعض منهم وحدات بمساحات أكبر لتتناسب مع احتياجاتهم سواء أكانت لدارسة أبنائهم أم للعمل من المنزل أم حديقة خاصة، بينما سعى آخرون إلى المزيد من المرونة في دفعات الإيجار».

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