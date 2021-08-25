تعاون بين «اقتصادية دبي» و«الأنصاري للصرافة»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي «اقتصادية دبي» اتفاقية تعاون مع «الأنصاري للصرافة»؛ لتسهيل عمليات دفع رسوم التسجيل والترخيص التجاري للشركات المسجلة في الإمارة، وفق أعلى معايير السرعة والسهولة والراحة والأمان، وذلك عبر فروع «الأنصاري للصرافة» في الإمارات.

وبموجب الشراكة، ستقوم «الأنصاري للصرافة» بتوفير خدمة دفع وسداد رسوم معاملات إصدار التراخيص وإلغاء وتعديل وتجديد الرخص والشهادات التجارية، إلى جانب التصاريح التجارية وإصدار الاسم التجاري والترخيص الفوري وغيرها من الخدمات.

وقال جاسم العوضي، خبير في قطاع التسجيل والترخيص التجاري بـ«اقتصادية دبي»: «نواصل تعزيز بيئة الأعمال بالإمارة عبر تطوير خدمات إصدار وتجديد الرخص التجارية، بما يسهم في عملية بدء الأعمال وتأسيس الشركات التي ترغب في العمل والانطلاق من دبي. ونعمل باستمرار على جعل عملية تسجيل الشركات الجديدة وإصدار الرخص التجارية سهلة وسريعة الأمر.

تسهيل الدفع

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لـ«الأنصاري للصرافة»: «يسرنا التعاون مع «اقتصادية دبي» لتسهيل عملية دفع الرسوم على الشركات المسجلة في الإمارة وتأمينها بشكل مريح وموثوق في فروعنا كافة والاستفادة من ساعات العمل المرنة والمطولة على مدار الأسبوع. ويعزز التعاون الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز