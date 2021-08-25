300 شركة تستفيد من مبادرة «غرفة دبي» و«تيك توك»

المصدر: دبي - البيان

تسعى غرفة تجارة صناعة دبي ومنصة تيك توك لتمهيد الطريق أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة في مختلف أرجاء الإمارات ومساعدتهم في تنفيذ استراتيجيات النمو الرقمي الخاصة بهم، وذلك من خلال أكاديمية «غرفة دبي - تيك توك» التي تعاونتا على إطلاقها مؤخراً. وحتى اليوم، شاركت في البرنامج التعليمي ما يقرب من 300 شركة من مختلف الصناعات بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والفن والبناء والتشييد والمصارف، وكانت لديهم رغبة في تعلم المزيد حول كيفية بناء وتوسيع حضورهم على منصة تيك توك للوصول إلى جمهور أكبر.

حجر أساس

وتعد الشركات الصغيرة والمتوسطة حجر الأساس في الاقتصادات العربية، حيث تمثّل 90% من جميع الشركات، وتوفر مصدرًا رئيسيًا لخلق فرص عمل جديدة. ومن هنا جاءت فكرة المبادرة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة دبي ومنصة تيك توك، والتي تهدف لتثقيف ومساعدة مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة على تعزيز النمو من خلال بناء علامتها التجارية وتعزيز حضورها بين الجماهير الدولية والعملاء المحتملين.

وقال شانت أوكنيان، مدير عام حلول الأعمال العالمية في شركة «بايت دانس» في الشرق الأوسط وإفريقيا و تركيا وباكستان: نحن سعداء بالاهتمام الكبير الذي أبدته الشركات ورواد الأعمال في أكاديمية «غرفة دبي - تيك توك» وبحجم مشاركتهم لغاية اليوم. ففي هذا العصر الرقمي، يجب على الشركات تكريس جهودها لتعزيز حضورها على الإنترنت بهدف تحقيق النجاح.

إضافة

قالت نتاليا سيشيفا، مدير أول المشاريع الخاصة وريادة الأعمال في غرفة تجارة وصناعة دبي: «شكل تعاوننا مع «تيك توك» وإضافة شركات جديدة إلى محفظتنا خطوة مهمة نحو بلوغ رسالتنا. ونحن فخورون بالأثر الذي تركناه لغاية اليوم ونتطلع للوصول إلى مزيد من الشركات قريبًا. ويمكن للشركات ورواد الأعمال المهتمين بالمشاركة في أكاديمية «غرفة دبي - تيك توك» تقديم طلباتهم بمجرد إطلاق البرنامج من جديد في وقت لاحق من العام».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز