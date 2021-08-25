أدنوك للإمداد تستحوذ على 6 قوارب إرساء

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، ذراع الشحن واللوجستيات البحرية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عن الاستحواذ على ستة قوارب إرساء لتوفير الخدمات البحرية الهامة عبر الموانئ البترولية في أبوظبي. وتم التعاقد على شراء القوارب الستة، وهي من نوع Damen Stan Tug 1606، بشكل مباشر من شركة البواردي دامن من مقرها في إمارة الشارقة، وذلك في إطار التزام مجموعة أدنوك بتعزيز القيمة المحلية المضافة عبر عملياتها.

توسيع الأسطول

وبهذه المناسبة، صرح القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات قائلاً: «يأتي الاستحواذ على هذه القوارب الحديثة من البواردي دامن في إطار استراتيجيتنا لتوسيع أسطول أدنوك للإمداد والخدمات، وتمكين الشركة من تقديم خدمات بحرية عالية التخصص، بما في ذلك عمليات الموانئ الشاملة للعملاء في دولة الإمارات وحول العالم. نحن ملتزمون بتعزيز وتوسيع عملياتنا وفي الوقت ذاته المساهمة في تطوير قدرات بناء وصيانة السفن المتطورة داخل دولة الإمارات».

وأضاف: «تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لعمليات النقل البحري والشحن، ونحن نساهم في تعزيز بيئة الأعمال لقطاع الشحن والقطاعات المرتبطة به من خلال هذا النوع من الاستثمارات».

تستخدم أدنوك للإمداد والخدمات قوارب الإرساء متعددة الأغراض في عملياتها اللوجستية والبحرية المتكاملة والتي تشمل عمليات ربط وإرساء السفن في الموانئ البترولية. ويتم تشغيل هذه القوارب المصنوعة من الصلب، بواسطة محركين من كاتربيلر اللذين يوفران القدرة على سحب ما يقرب 16 طنًا. وبفضل تصميمها المتقن، تُمكن هذه القوارب أدنوك للإمداد والخدمات من تقديم عمليات موثوقة وفعالة لهيئة الموانئ البترولية في أبوظبي.

وسوف يدعم هذا الاستحواذ اتفاقية مدتها 25 عامًا وقعتها أدنوك للإمداد والخدمات العام الماضي مع هيئة الموانئ البترولية لتقديم خدمات بحرية متخصصة في جميع الموانئ البترولية في أبوظبي.

مبيعات

وقال باسكال سلينجرلاند، مدير المبيعات الإقليمي في الشرق الأوسط لشركة البواردي دامن: «نحن ممتنون للعلاقة الوطيدة التي تجمعنا بمجموعة أدنوك. لقد استثمرنا بكثافة في قاعدتنا في دولة الإمارات من خلال مرافق جديدة لبناء وصيانة السفن، حتى نتمكن من تقديم مجموعة كاملة من الإصلاحات والمتطلبات الفنية للسفن».

ومن الجدير بالذكر أن البواردي دامن قد فازت بعقد بناء القوارب الستة في يوليو من العام الماضي، حيث تم تسليم أربعة قوارب في مايو من هذا العام، واثنين آخرين في يونيو 2021. وبالإجمال، قامت مجموعة دامن حتى الآن بتسليم 33 سفينة إلى جميع الشركات التابعة لمجموعة أدنوك. وتعتبر شركة البواردي دامن إحدى شركات مجموعة دامن، وهي شركة عالمية لبناء السفن وخدمات الدفاع والهندسة ومقرها هولندا.

وتقوم شركة أدنوك للإمداد والخدمات حالياً بتنفيذ برنامج استراتيجي توسّعي، وذلك لتقديم خدمة أوسع لعملائها إلى جانب دعم وتمكين نمو السعة الإنتاجية لمجموعة أدنوك.

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