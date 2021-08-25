قبول 24 شركة ضمن برنامج مسرع صندوق محمد بن راشد للابتكار

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم الابتكار في الدولة، عن قبول 24 شركة مبتكرة جديدة في برنامج المسرّع. ويتماشى البرنامج مع التزام الصندوق بتعزيز ثقافة الابتكار ودعم منظومة الشركات المبتكرة في الإمارات.

ويعد برنامج المسرّع إحدى أبرز مبادرات صندوق محمد بن راشد للابتكار الرئيسية، إذ يوفر للمبتكرين فرصة تنفيذ خطط الأعمال وتوسيع نطاق العمليات والاستفادة من خبرات المختصين وتعزيز النمو والوصول إلى الأسواق والمستثمرين المحتملين ومساعدتهم على تقديم عروضهم بما يتماشى مع احتياجات السوق.

مركز رئيسي

وقالت فاطمة النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: يسعدنا الترحيب بالمجموعة الجديدة من الشركات المبتكرة في برنامج المسرّع، ونتطلع لدعم رحلتها الريادية عبر تزويدها بالأدوات التي تحتاج إليها للارتقاء بابتكاراتها نحو آفاق جديدة. لقد أصبحت الإمارات اليوم مركزاً رئيسياً تلتقي فيه الأعمال المبتكرة مع رواد الأعمال القادمين من مجالات وخلفيات متنوعة.

استراتيجية وطنية

أما على صعيد مستوى الأعمال، فإن 50% من الشركات هي في مرحلة النمو، في حين وصلت 25% منها إلى مرحلة الدخول إلى السوق مقابل 25% منها في مرحلة تطوير النموذج المبدئي. ومن المقرر أن تنطلق الدورة الجديدة من البرنامج في سبتمبر 2021.

وتتنوع مجالات عمل الشركات الأربع والعشرون الجديدة لتشمل قطاعات رئيسية حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، منها التعليم، والصحية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والمياه، والنقل.

برنامج

ساهم برنامج مسرّع صندوق محمد بن راشد للابتكار خلال الأعوام الماضية في تعزيز منظومة الابتكار في الإمارات بشكل كبير. ومنذ إطلاق البرنامج في ديسمبر 2018، استقطب المسرع 78 شركة مبتكرة من 65 دولة تنشط في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والتعليم، والنقل، والطاقة النظيفة، والمياه، والفضاء وغيرها. ويركز المسرع على رعاية رواد الأعمال المحليين وتطويرهم بهدف ترسيخ منظومة الابتكار في الدولة.

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