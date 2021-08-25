21 % نسبة التخليص المسبق للمعاملات الجمركية في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي – وام )

أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أن نسبة التخليص المسبق للمعاملات الجمركية قبل وصول البضائع إلى المنافذ الجمركية وصلت إلى 21 %، حتى نهاية يوليو من العام الجاري، ما يمثل قفزة نوعية مهمة على مستوى تبني الخدمات الرقمية في عمليات تخليص المعاملات، والذي من شأنه أن يسهم في تسهيل حركة التجارة.

ويعكس هذا الإنجاز الرؤية الطموحة وتوجيهات القيادة الحكيمة بتوظيف التكنولوجيا في تسهيل حركة التجارة وتعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة والارتقاء بمنظومة العمل الجمركي وفق أفضل الممارسات العالمية في ظل صواب استراتيجيات التحول الرقمي الشامل ودورها في تعزيز حركة البضائع وتوفير المزيد من التسهيلات لقطاع المتعاملين والمستثمرين.

وأسهم التحول الرقمي لجميع خدمات الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في الارتقاء بمستوى المنظومة الجمركية وتحقيق رضا وسعادة المتعاملين من خلال تقديم أكثر من 40 خدمة رئيسية متكاملة تجسد متانة البنية التحتية المتطورة والمرونة التشغيلية التي تتمتع بها الإدارة في ظل خدمات جمركية ذكية ومبتكرة أسهمت في تعزيز مكانة الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عالمياً.

وتتيح الإدارة العامة لجمارك أبوظبي خدمة التخليص المسبق لقطاع المتعاملين قبل وصول البضائع إلى المراكز الجمركية من خلال عدد من الأنظمة الجمركية الرقمية .

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