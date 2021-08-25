174 مليون دولار أصولاً ربعية لـ«الإمارات ريت»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن صافي قيمة أصولها للربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2021 وتبلغ 174 مليون دولار مقارنة بـ180 مليون دولار للربع السابق.

ويُعزى الانخفاض بنسبة 1% في صافي قيمة الأصول، في الأغلب إلى ضغوط التقييم المستمرة وتراجع أوضاع سوق العقارات إذ لا تزال ظروف الاقتصاد الكلي الإقليمي في المراحل الأولى من التعافي بعد الجائحة.

ونجح فريق الإدارة في خفض المصروفات بنسبة 16.9%، بعد عام من الإدارة النشطة لتكاليف التشغيل في المحفظة. كما ظلت نسبة الإشغال في المحفظة مستقرة عند 75%. ولا تزال استراتيجية التأجير النشط التي تلبي احتياجات المستأجرين تلعب دوراً مهماً في حماية معدلات الإشغال، إلا أن تحديات سوق العقارات أدت إلى إبطاء التعافي.

وقال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: رغم تحديات السوق الحالية، حافظنا على صافي دخل الإيجارات ومعدلات الإشغال للربع الأول بشكل جيد، والذي جاء نتيجة للإدارة النشطة للمحفظة.

وفي الوقت نفسه، لا يزال صافي قيمة الأصول تحت الضغط، بحيث انخفض بنسبة 1% عن الربع السابق. لقد كانت أولويتنا في الربعين الأخيرين تتمثل بضمان استقرار الإشغال، وهو ما حققناه من خلال مجموعة من المبادرات، بما في ذلك دعم المستأجرين المتعثرين.

وقمنا بخفض إجمالي المصروفات بنسبة 17% تقريباً مقارنةً بـ30 يونيو 2020، نتيجة لمبادرات إدارة التكلفة الاستباقية لفريق الإدارة، بما في ذلك إعادة التفاوض على عقودنا مع مزودي الخدمة، وانخفاض تكاليف التمويل من تسهيلات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تمثل نصيب الأسد من تكاليف ريت ورسوم الإدارة المخفضة بسبب انخفاض صافي قيمة الأصول.

طرق جديدة

قال أنتوني تايلور إننا نعمل على تطوير طرق جديدة لتحقيق المزيد من القيمة للمستأجرين الحاليين من خلال سلسلة من الترقيات الاستراتيجية التي نعمل عليها في الوقت الحالي؛ وعلى الأخص ما نقوم به من ترقيات في برج الثريا 1، إذ نستفيد من معدلات الإشغال المنخفضة لإجراء ترقيات كبيرة لتحسين شكل المبنى وملمسه.

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