«كي بي إم جي»: توقعات باستثمارات قوية في التقنيات الرقمية المالية بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

توقع تقرير لمؤسسة «كي بي إم جي» أن يظل الاستثمار في المدفوعات والتقنيات قوياً في الإمارات؛ وأن يزداد اهتمام المستثمرين في الشركات الناشئة التي تركز على التمويل الإسلامي، مثل الشركات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأشار تقرير المؤسسة بعنوان: «نبض الفينتك»، وهو تقرير نصف سنوي حول اتجاهات الاستثمار في التكنولوجيا المالية، إلى أنه خلال النصف الثاني من العام، قدمت هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي إطار عمل لتنظيم منصات الخدمات المصرفية المفتوحة لتعزيز حماية بيانات المستهلك.

وأظهر التقرير ارتفاع التمويل العالمي للتكنولوجيا المالية عبر صفقات الاندماج والاستحواذ والأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري إلى مستوى مرتفع جديد خلال النصف الأول 2021.

ووفقاً للتقرير؛ ساهمت الاحتياطيات النقدية الاستثمارية، وزيادة التنويع في المحاور والقطاعات الفرعية والنشاط القوي في كافة أنحاء العالم في تحقيق أداء قياسي في بداية عام 2021، وذلك مع زيادة التمويل من 871 مليار دولار في النصف 2020 إلى 98 مليار دولار في النصف الأول 2021.

تقييمات

وظلت تقييمات «الفينتك» مرتفعة للغاية في النصف الأول 2021؛ حيث واصل المستثمرون في النظر إلى مدى أهمية القطاع وأدائه الجيد؛ وهو محرك محتمل لولادة الكثير من شركات «يونيكورن» حيث تم إنشاء 163 شركة في النصف الأول من العام.

وتحت الضغوط التي عانت منها الشركات لتبني التحولات الرقمية بسرعة وزيادة مقدراتها الرقمية، كانت الشركات نشطة بشكل خاص في المشاريع المشتركة، حيث شاركت فيما يقرب من 21 مليار دولار في الاستثمار بحوالي 600 صفقة على مستوى العالم، وسط إدراك الكثير أنه من الأسرع القيام بذلك من خلال الشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية أو الاستثمار فيها أو الاستحواذ عليها.

وقال جونكالو تراكوينا، الشريك في «كي بي إم جي»: تعتبر المسرعات والأحداث جزءاً مهماً من بناء النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في الإمارات. وقد شهد النصف الأول من 2021 بعض التطورات المثيرة للاهتمام في هذا المجال.

حلول تمويل

توقع التقرير أن يظل إجمالي الاستثمار في التكنولوجيا المالية قويًا للغاية، خلال النصف الثاني من العام، في معظم دول العالم. وبينما من المتوقع أن تظل مساحة المدفوعات المحرك الرئيسي للاستثمار في التكنولوجيا المالية، فمن المتوقع أيضاً أن تجتذب حلول التمويل القائمة على الإيرادات.

وفي ظل ارتفاع المعاملات الرقمية والزيادة المصاحبة لها من الهجمات الإلكترونية وبرامج الفدية، فمن المحتمل أيضًا أن تكون حلول الأمن السيبراني عالية على رادار المستثمرين.

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