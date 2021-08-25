سوق دبي يتجاوز 2900 نقطة لأول مرة منذ أغسطس 2019

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

واصل سوق دبي مكاسبه في ختام جلسة أمس، لينجح في تجاوز حاجز 2900 نقطة للمرة الأولى منذ 24 شهراً محلقاً نحو مستويات ما قبل «كوفيد 19» بدعم عمليات شرائية للأجانب والمؤسسات استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاستثمار.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.57% إلى مستوى 2904.1 نقاط بالغاً أعلى مستوياته منذ مطلع أغسطس 2019، بدعم مكاسب أسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار والتأمين والخدمات والسلع، فيما تماسك سوق العاصمة بعدما أغلق على انخفاض هامشي 0.03% عند 7681.52 نقطة وسط تباين أداء القطاعات مع صعود البنوك والعقار والطاقة والسلع والخدمات.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.9 مليار درهم منها 1.63 مليار في أبوظبي، و287.2 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 692 مليون سهم، موزعة بواقع 337 مليوناً في دبي و355 مليوناً في أبوظبي، عبر تنفيذ 10419 صفقة.

سوق دبي

وعزز سوق دبي نمو قطاع العقار 0.38% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 0.71% و«الاتحاد العقارية» 1.7% و«إعمار للتطوير» 0.25% و«داماك» 0.8%، فيما انخفض «إعمار مولز» 0.48% و«ديار» 1.94%، ونما قطاع البنوك 0.9% مدفوعاً بمكاسب «دبي الإسلامي» 0.38% و«الإمارات دبي الوطني» 1.47%.

وصعد قطاع الاستثمار 0.02% مع نمو «شعاع كابيتال» 0.56% فيما استقر «سوق دبي المالي» و«دبي للاستثمار»، وزاد قطاع النقل 0.82% مصحوباً بارتفاع «العربية للطيران» 0.71% و«أرامكس» 0.78% و«الخليج للملاحة» 4.24%.

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً 100.8 مليون درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» 44.67 مليونلً، ثم «دبي الإسلامي» 32 مليون درهم، وحقق «الإثمار» أكبر صعود مع نموه بالحد الأقصى 15%. ومال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 70.57 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم تماسك سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 0.14% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.12% و«أبوظبي التجاري» 0.13% فيما استقر «أبوظبي الإسلامي»، ونما قطاع العقار 0.1% على وقع صعود «رأس الخيمة العقارية» 1.69% فيما استقر «الدار».

وارتفع قطاع الطاقة 0.83% بعد صعود «دانة غاز» 3.89% فيما استقر «أدنوك» وتراجع «طاقة» 2.24%. ونزل قطاع الاتصالات 0.67% مع تراجع سهم «اتصالات» 0.6% و«الياه سات» 1.1%، وانخفض قطاع الاستثمار 0.04% مع نزول «ألفا ظبي» 0.21% و«الواحة كابيتال» 1.6% فيما زاد «إشراق» 3.81% و«العالمية القابضة» 0.07%.

تزعم «العالمية القابضة» النشاط بنحو 374 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» 322.3 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 325.6 مليون درهم، وحقق «القدرة القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 14.8%.

مؤسسات

عمدت المؤسسات نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 71.7 مليون درهم، منها 28.58 مليوناً في دبي و43.15 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 71.7 مليون درهم، موزعة بواقع 28.58 مليوناً في دبي و43.15 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

● يعقد مجلس إدارة «غلفا» للاستثمارات العامة اجتماعاً يوم غدٍ الخميس، لانتخاب عضو منتدب للشركة.

● أفادت «أجيليتي» بأنها قامت بطلب رخصة لتأسيس بنك رقمي في الكويت وذلك في إطار دراسة كل الفرص المتاحة التي تساعدها على تحقيق مصالحها ومصالح مساهميها كجزء من جهود الشركة المستمرة الخاصة بالمبادرات الرقمية، مؤكدة أنه لا يوجد أثر مادي في الوقت الحالي.

● أعلن مصرف السلام – البحرين عن شراء مليون و219 ألف سهم من أسهمها (أسهم خزينة) في سوق دبي المالي وبورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 101 مليون و120 ألف سهم إلى 120 مليوناً 339 ألف سهم (4.229% من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 23 أغسطس 2021.

● أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن تعيين عماد خليل أميناً للسر وسيكون مفوضاً اعتباراً من تاريخه بالتوقيع نيابة عن البنك على كل الإفصاحات لدى السوق وفقاً للقانون والتعليمات.

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