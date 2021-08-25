«العالمية القابضة» تبحث صفقات استحواذ بمليارات الدولارات

المصدر: (دبي - سيد صالح)

تبحث «العالمية القابضة»، المدرجة في سوق أبوظبي، إجراء صفقات استحواذ تُقدر قيمتها الإجمالية بعدة مليارات من الدولارات، وفقاً لما نشرته وكالة «رويترز»، نقلاً عن مقابلة مع سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

وأفادت «رويترز» بأن الصفقات المُحتَمَلة في قطاعات متعددة، تتضمن صفقة مع مُطور عقاري داخل الدولة.

وذكرت الوكالة أن «العالمية القابضة» تبحث أيضاً طرح أسهم شركة «بيور هيلث» للرعاية الصحية في اكتتاب عام أولي خلال عام 2022. ومن الجدير بالذكر أن «العالمية القابضة» تمتلك غالبية أسهم «بيور هيلث»، والتي اضطلعت بدور رئيسي في فحوص الإصابة بعدوى جائحة «كوفيد 19» في الإمارات. وأضافت أن «العالمية القابضة» تُخطط لإدراج ست شركات خلال 2021.

وأخطر شعيب «رويترز» أن «العالمية القابضة» باتت قريبة من الاستحواذ على مطور عقاري من المستوى الثاني في أبوظبي، ما سيضيف إلى حصة الأقلية غير المباشرة التي تمتلكها الشركة في شركة «الدار العقارية»، من دون تحديد اسم المُطور أو قيمة صفقة الاستحواذ.

وأضاف شعيب أن «العالمية القابضة» تتطلع إلى صفقات استحواذ تبلغ قيمتها الإجمالية عدة مليارات من الدولارات عبر تسعة قطاعات تنشط بها، وأوضح أن تمويل كافة الصفقات سيكون عن طريق قروض بنكية للمرة الأولى.

واختتم شعيب مشيراً إلى خطط لدى «العالمية القابضة» لإصدار سندات خلال العام المقبل، الأمر الذي سيساعد الشركة في تأمين تصنيف ائتماني.

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