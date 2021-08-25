403 مليارات أصول «المركزي» بالعملات الأجنبية نهاية يونيو

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

رفع مصرف الإمارات المركزي أصوله بالعملات الأجنبية إلى 403.05 مليارات درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 15% أو ما يوازي 52.3 مليار درهم مقارنة بنحو 350.7 مليار درهم في يونيو 2020.

وأظهرت أحدث إحصائيات المصرف المركزي الصادرة أمس، أن الأصول الأجنبية ارتفعت على أساس شهري بنحو 0.2% أو ما يعادل 71 مليون درهم مقارنة بنحو 402.3 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، فيما زادت بنحو 3.9% أو ما يعادل 15 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 388.05 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وأوضحت الإحصائيات أن الأصول بالعملات الأجنبية تضمنت النقد والأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بقيمة 230.14 مليار درهم، ووصلت قيمة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 131.32 مليار درهم، وبلغت الأصول الأجنبية الأخرى إلى 41.59 مليار درهم.

احتياطيات

وأشارت إحصائيات المركزي إلى ارتفاع الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى 86.7 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 72.4% أو ما يعادل 36.4 مليار درهم مقارنة بنحو 50.3 مليار درهم في يونيو 2020، وزادت على أساس شهري بنسبة 26% أو ما يوازي 18 مليار درهم مقابل 68.8 مليار درهم في مايو الماضي.

وأوضحت الإحصائيات أن الاحتياطيات الفائضة تعادل 19.6% من القاعدة النقدية البالغة 443.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي والتي تضم كذلك النقد المصدر، وهو النقد المتداول في البنوك وخارجها، ووصل إلى 110.9 مليارات درهم في نهاية يونيو الماضي، فيما حساب الاحتياطي إلى 94.9 مليار درهم، وبلغت شهادات الإيداع لدى البنوك والأذونات النقدية نحو 150.6 مليار درهم.

ميزانية

وسجلت ميزانية المصرف المركزي نحو 476.2 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 7.2% أو ما يعادل 32 مليار درهم مقابل 444.23 مليار درهم في يونيو 2020، فيما انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.54% مقابل 478.83 مليار درهم في مايو الماضي.

ووفقاً لبيانات المركزي، توزّعت أصول المصرف بواقع 237.56 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يونيو الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 177.2 مليار درهم، و21.71 مليار درهم للودائع، إلى جانب 20.78 مليار درهم للقروض والسلف، و18.9 مليار درهم للأصول الأخرى.

تحويلات

في سياق آخر، كشفت بيانات المصرف المركزي عن بلوغ القيمة الإجمالية للتحويلات المالية للأفراد والبنوك عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية نحو 4.75 تريليونات درهم في الستة أشهر الأولى من العام الجاري، ووصلت قيمة التحويلات بين البنوك إلى نحو 2.89 تريليون درهم أو ما يعادل 61% من إجمالي التحويلات، فيما بلغت قيمة تحويلات الأفراد في الفترة ذاتها نحو 1.85 مليار درهم، أو ما يعادل 39% من إجمالي التحويلات.

مقاصة

ووفق إحصاءات «المركزي» بلغت قيمة مقاصة الشيكات باستخدام صورها 536.06 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بواقع 82.2 ملياراً في يناير و80.2 ملياراً في فبراير و95.3 ملياراً في مارس و89.8 ملياراً في أبريل و89.3 ملياراً في مايو و99 ملياراً في يونيو، فيما وصل عدد الشيكات المقدمة في الفترة نفسها لنحو 10.66 ملايين شيك منها 1.77 مليون في يناير و1.678 مليون في فبراير و1.92 مليون في مارس و1.67 مليون في ابريل و1.8 مليون في مايو، و1.8 مليون في يونيو.

ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 93.6 مليار درهم في الستة أشهر الأولى من العام الحالي، وشملت 93.6 ملياراً سحوبات بالعملات الورقية و22.08 مليون سحوبات بالعملات المعدنية، بينما وصلت قيمة الإيداعات النقدية في «المركزي» في الفترة ذاتها إلى 93.48 مليار درهم، وتضمنت 93.47 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و16.37 مليون درهم بالعملات المعدنية.

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