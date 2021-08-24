مبيعات الوحدات السكنية في دبي الأعلى في 8 سنوات

المصدر: دبي - سيد صالح

ارتفع حجم معاملات بيع الوحدات السكنية في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى أعلى مستوياتها منذ 8 سنوات بحسب بيانات أصدرتها أمس «سي بي آر إي جروب» فيما حجزت الإمارة مكانها بين المُدن الثلاث الأولى في العالم لأعلى مستويات نمو الإيجارات في 2021 ونجحت في تسجيل أعلى مستويات نمو الإيجارات خلال النصف الأول بحسب تقرير لشركة «سلفز».

وتفصيلاً وبحسب بيانات أصدرتها أمس «سي بي آر إي جروب» للاستشارات العقارية، ونشرتها وكالة «بلومبيرغ» أفادت المجموعة الأمريكية أن حجم المعاملات العقارية في دبي قفز خلال النصف الأول من 2021 بنحو 69.2% بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2020.

وذكرت المجموعة أن الارتفاع تحقق بفعل سعي السكان في دبي للانتقال إلى بيوت ذات مساحات أكبر، ما أدى إلى رفع عدد معاملات مبيعات البيوت في الإمارة، وبالتبعية رفع أسعارها، موضحة أن الفلل تحديداً شهدت عودة الطلب عليها بقوة في دبي، ما أدى إلى زيادة متوسط أسعارها.

وذكرت «سي بي آر إي جروب» أن متوسط أسعار المنازل في دبي ارتفع بنسبة 2.8% في غضون الأشهر الستة المنتهية في يونيو الماضي، موضحة أن سوق العقارات الفاخرة شهدت انتعاشاً لافتاً في دبي خلال الفترة الأخيرة بعد أن باتت الإمارة جنة للأثرياء الأوروبيين الراغبين بالابتعاد عن الإغلاق في أوطانهم الأم بسبب تفشي جائحة «كوفيد 19». وعلاوة على ذلك، استقطبت دبي العديد من هؤلاء الأثرياء أيضاً بسهولة تزويدهم باللقاحات المُضادة للجائحة.

وقال تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث لدى «سي بي آر إي جروب»: «بالنظر إلى قوة الطلب الداعم للسوق، فقد شهدنا تحسناً إلى حد بعيد في أداء الأسعار»، مضيفاً «إن إيجارات الفلل في دبي بنهاية يونيو 2021 ارتفعت 10.1% مقارنة مع نهاية يونيو 2020».

من جانبها كشفت سَفِلز، عن النسخة الأحدث من تقريرها لتقييم إيرادات الإيجارات وقيمها عن فئة العقارات السكنية الفاخرة في العالم، موضحة تسجيل كل من ميامي وموسكو ودبي أعلى مستويات نمو الإيجارات خلال النصف الأول، من أصل 30 مدينة مُدرجة على مؤشر سَفِلز للمساكن الفاخرة في المدن العالمية.

وارتفع متوسط الزيادة المسجلة بين هذه المدن إلى 0.5%، بانخفاض بواقع 1.8% عن الفترة ذاتها من عام 2020، الأمر الذي يُعزى إلى القيود العالمية المفروضة على السفر والتي حدّت من مستويات الطلب في أنحاء العالم.

وبناءً على نتائج تقرير مؤشر سَفِلز للمساكن الفاخرة في المدن العالمية، تعزز تحول سوق دبي الإيجابي، حيث ارتفعت أسعار إيجارات الوحدات الفاخرة 5% خلال الأشهر الستة الأولى مدفوعة بزيادة 20% في إيجارات مجموعة محددة من مُجمّعات الفلل.

وقال سوابنيل بيلاي، مدير قسم الأبحاث في الشرق الأوسط لدى سَفِلز: «من المرجح أن يبقى أداء أسواق الإيجارات ثابتاً لما تبقى من 2021، حيث سيؤدي استمرار القيود على أنشطة السفر بين أسواق السياحة الوافدة الرئيسية إلى تعافي أسعار الإيجارات بشكل أبطأ من قيم رأس المال.

أمّا على المدى الطويل، فمن المرجح أن تبدأ الأسعار بالارتفاع تدريجياً بالتزامن مع تزايد زخم النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل المتوفرة، حيث سيكون أيّ تخفيف إضافي في القيود المفروضة على السفر عاملاً رئيسياً جديداً لتحفيز النمو».

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