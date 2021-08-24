"عين دبي" تفتتح أبوابها للزوار21 أكتوبر المقبل

المصدر: البيان

أعلنت دبي القابضة اليوم عن موعد افتتاح عجلة عين دبي رسمياً، حيث ستستقبل العجلة الترفيهية الأكبر في العالم زوارها في يوم 21 أكتوبر القادم ، وطرحت عين دبي تذاكرها للبيع للجمهور اعتباراً من اليوم عبر الموقع الالكتروني www.aindubai.com.

وتلعب عين دبي، أحدث الوجهات الترفيهية في محفظة دبي القابضة، دوراً استراتيجياً في دعم أهداف رؤية دبي طويلة الأمد، التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتعزيز مكانة الإمارة العالمية كمركزٍ سياحيٍ حيوي، ومواصلة الارتقاء بمكانة الإمارة الرائدة في مشهد الترفيه العالمي.

وتوفر عين دبي أكثر من 19 تجربةً فريدةً وقابلةً للتخصيص، مثل الاستمتاع بمشهد غروب الشمس، وتناول الوجبات مع الاستمتاع بأجمل إطلالة على أفق دبي الساحر، وتجارب الاحتفالات المميزة، إضافةً إلى الاستفادة من عروض الفعاليات والباقات المصممة حسب الطلب للشركات، وكل ذلك وسط الأجواء الرائعة والمناظر المذهلة على أفق دبي والخليج العربي ، وستفتتح عين دبي أبوابها أمام الزوار ليلاً ونهاراً لتمنحهم فرصة مشاهدة كل المعالم الرائعة لمدينة دبي ووجهات الترفيه والتسلية الليلية، بفضل موقعها المتميز في قلب جزيرة بلوواترز المذهلة؛ حيث ستتيح لهم فرصة تأمّل خيوط الشمس الذهبية التي تتناثر بين ناطحات السحاب عند المغيب، أو مُشاهدة الأضواء التي تتلألأ في أرجاء المدينة.

وتسعى عين دبي لتشجيع زوارها على زيارتها مجدداً للاستمتاع بالمشاهد الخلابة على أفق دبي ومعالمها ضمن مقصورات مكيفة وآمنة ومقسمة إلى ثلاث فئات؛ هي مقصورات المشاهدة ومقصورات تجارب العائلة والأصدقاء والمقصورات الخاصة. وتوفر جميع هذه المقصورات تجارب ترفيهيةً منوعةً مع جولة دوران كاملة لمدة 38 دقيقة تقريباً أو جولتين لحوالي 76 دقيقة.

و قال رونالد دريك مدير عام عين دبي: تقدم عين دبي تجارب فريدة من نوعها تلبي تفضيلات الجميع، بما في ذلك مقصورات المناسبات الخاصة الفاخرة ومرافق الحياة الليلية والحفلات وخيارات تناول الطعام؛ بالإضافة إلى مقصورات عائلية وأروع التجارب الرومانسية المخصصة. وباعتبارها الوجهة المفضلة للاحتفالات، كان لا بد من الاحتفال بافتتاحها في فعالية مميزة تليق بمستوى هذا المشروع الضخم.

ومن جهته قال محمد شرف، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة دبي القابضة للترفيه: تواصل دبي ريادتها في قطاع السياحة والسفر العالمي، مع استمرارها بافتتاح المشاريع والوجهات الاستثنائية التي توفر أمتع التجارب للزوار. وتعكس عين دبي النجاحات المتواصلة للإمارة في تنفيذ المبادرات المبتكرة، وتعزيز مكانتها وقدرتها التنافسية لتكون واحدةً من أهم المراكز السياحية العالمية، وتحطم في سبيل ذلك كل الأرقام القياسية العالمية ، وبالتأكيد لا يوجد وقت أفضل لافتتاح هذه الوجهة الاحتفالية أكثر من ذكرى مرور خمسين عاماً على تأسيس دولة الإمارات .

وتقع عجلة عين دبي في قلب جزيرة بلوواترز، الوجهة السياحية الشهيرة التي تقدم تجارب استثنائية في عالم الضيافة ونمط الحياة والترفيه.

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