مركز دبي التجاري العالمي يحوز شهادة «آيزو» لسلامة الأغذية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إنترتك»، إحدى شركات توفير حلول ضمان الجودة المتكاملة لمختلف القطاعات حول العالم، عن منح مركز دبي التجاري العالمي شهادة آيزو 22000 لنظام إدارة سلامة الأغذية الخاص بالمركز. وقامت «إنترتك» بمنح المركز الشهادة بعد إجراء سلسلة من عمليات التدقيق الشاملة استغرقت ستة أشهر.

ويحدد معيار آيزو 22000 المتطلبات اللازمة لنظم إدارة سلامة الغذاء ويوفر إطار عمل لتعهدات الإدارة والتواصل التفاعلي ولتطبيق برامج المتطلبات المسبقة والتحسين المستمر للنظام.

وتمنح هذه الشهادة مركز دبي التجاري العالمي منهجاً نظامياً يضمن أن أعماله في مجال الضيافة لديها القدرة على التحكم في أخطار سلامة الأغذية في عموم سلسلة التوريد كما تعزز هذه الشهادة التزام المركز رضا العملاء.

وقال محمد الجميري، نائب الرئيس، إدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي: تساهم هذه الشهادة من «إنترتك» في تزويد قطاع الضيافة بمركز دبي التجاري العالمي إطار عمل فعالاً يتيح لنا تعزيز وتحسين معاييرنا في مجال سلامة ونظافة الأغذية في عموم عمليات توريد المأكولات في المركز.

وتعكس الشهادة التزامنا أعلى معايير سلامة الأغذية كما أنها تُبيّن الأهمية التي يوليها مركز دبي التجاري العالمي للتواصل الفعال مع سلسلة توريد الأغذية واهتمامنا بتحسين عملياتنا ومنتجاتنا وخدماتنا بشكل مستمر.

من جهته، قال سمير أحمد، المدير الإقليمي للمنتجات والتسويق في «إنترتك» الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا وباكستان: نحن سعداء بتعاوننا مع مركز دبي التجاري العالمي وبمنحه شهادة آيزو 22000 لنظام إدارة سلامة الأغذية.

لقد بات هذا المعيار من المتطلبات الضرورية للمؤسسات كافة التي تتعامل مع سلاسل توريد الأغذية ونحن نواصل دعم عملائنا من خلال موارد رائدة تتمثل بحلولنا لضمان الجودة المتكاملة المرتكزة على تقييم الأخطار.

ومعيار آيزو 22000 يساعد على تنظيم عمليات سلامة الأغذية من خلال توفير التنسيق والتطابق في اكتشاف أخطار سلامة الأغذية والحد من تلك الأخطار كما يوفر المعيار الكفاءة في كيفية التحكم في هذه الأخطار وإدارتها.

فبعد ظهور جائحة «كوفيد 19» في العام الماضي، تستمر سلوكيات المستهلكين في التغير في مجال سلامة الأغذية وباتت الشركات تدرك بشكل أكبر أهمية التأكد من أن سلاسل توريد الأغذية التي تتعامل معها تواكب متطلبات العصر من خلال تبني ممارسات وإجراءات رائدة للتعامل مع الأغذية.

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