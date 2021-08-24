أسعار تذاكر عين دبي

المصدر: البيان

تستقبل " عين دبي " زوارها رسمياً في 21 أكتوبر 2021 وسيكون بإمكان الجمهور اقتناء التذاكر اعتباراً من الثلاثاء 24 أغسطس الجاري.

وتبلغ أسعار التذاكر في منصات المشاهدة 130 درهماً للشخص، واللقاءات الاجتماعية 250 درهماً، أما أسعار المناسبات الخاصة 775 درهماً للشخص الواحد.

وأيقونة دبي الجديدة يبلغ ارتفاعها أكثر من 250 متراً وتقع في جزيرة «بلوواترز» قبالة الواجهة البحرية «جميرا بيتش ريزيدنس»، وتُعدّ من أبرز المعالم السياحية في دبي، وأعلى من 12 عجلة في مختلف دول العالم، وتتميز هذه التحفة الهندسية بإطلالة متفردة على أفق الإمارة.

وأطلقت دبي المشروع عام 2013 باستثمارات بلغت 6 مليارات درهم.

وتتسع «عين دبي» المزودة بشاشة (LED) الأضخم في العالم، لنحو 1750 راكب سيعانقون سماء المدينة في 48 كبسولة في كل دورة لها، أما قاعدتها فتُشكل منطقة ترفيهية.

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