رافلز النخلة دبي يعين مديراً تنفيذياً قبل افتتاحه المرتقب

المصدر: دبي - البيان

أعلن منتجع رافلز النخلة دبي، التابع لمجموعة أكور الرائدة في مجال الضيافة، عن تعيين أيمن غريب بمنصب المدير التنفيذي، وذلك قبل الافتتاح المرتقب للمنتجع.

وسيجري افتتاح منتجع رافلز الشاطئي الجديد في الربع الأخير من عام 2021 على الهلال الغربي لجزيرة نخلة جميرا الشهيرة في دبي.

وسيقدم المنتجع الذي يتميز بإطلالاته البانورامية والخلابة على الخليج العربي وأفق دبي، مستوى مرموقاً من الضيافة والرعاية والاهتمام بالتفاصيل، ومنظوراً جديداً للمزيج النابض بالحياة في دبي، والذي يجمع بين حياة المدن المعاصرة والتقاليد الإماراتية العريقة.

وبموجب منصبه الجديد، يتولى أيمن مسؤولية قيادة فريق العمل في منتجع رافلز النخلة دبي لتقديم تجربة استثنائية لضيوف رافلز من سكان وزوار دولة الإمارات العربية المتحدة.

وانضم أيمن إلى فريق عمل رافلز عام 2009، حاملاً معه خبرة تزيد على 20 عاماً في مجال الضيافة وفهماً عميقاً لصناعة الضيافة الفاخرة. وبدأت مسيرته المهنية مع رافلز بمنصب إداري أشرف من خلاله على جميع عمليات الأغذية والمشروبات في فندق رافلز دبي.

وفي عام 2011، تولى أيمن منصب مدير فندق رافلز دبي ثم جرى تعيينه بمنصب المدير العام للفندق عام 2014، حيث ساعد فريق العمل على تحقيق المركز الأول المطلوب لفنادق المدينة على موقع «Tripadvisor» الإلكتروني العالمي الخاص بالسفر من عام 2014 وحتى مغادرته لتسلم منصبه الجديد في رافلز النخلة دبي.

وتعليقاً على تعيينه بمنصب المدير التنفيذي لمنتجع رافلز النخلة دبي، قال أيمن غريب: «يسعدني أن أكون جزءاً من هذه الرحلة الجديدة مع رافلز في مجال الضيافة الفاخرة.

وأنا أعتقد أن ما يضفي على الفندق طابعه الخاص هو الخدمات التي يقدمها والمعايير التي يلتزم بها والتفاعل بين أعضاء فريق العمل مع الضيوف للحصول على تجربة ممتعة ولا تُنسى».

وأضاف: «سيضمن رافلز النخلة دبي تحقيق تجارب إقامة استثنائية لكل نزلائه، حيث يصل الجميع كضيف ويغادر كصديق عزيز ويعود كأحد أفراد العائلة. ويمكن لكل ضيف أن يشعر بالراحة كونه يعلم أنه يمكنه توقع الأفضل والمزيد خلال إقامته، بدءاً من الوصول إلى الفندق وحتى مغادرته».

من جهته، قال ستيفن ألدن، الرئيس التنفيذي لرافلز: «أود أن أهنئ أيمن على منصبه الجديد كمدير تنفيذي لمنتجع رافلز النخلة دبي.

لقد أظهر أيمن الكثير من الشغف والتفاني في العمل طوال 12 عاماً قضاها مع رافلز، وأنا على يقين من أنه سيؤدي دوره على أكمل وجه من ناحية تعزيز سمعتنا كشريك موثوق فضلاً عن تمكين ضيوفنا من عيش تجربة ضيافة جديدة ونابضة بالحياة».

وجرى تصميم منتجع رافلز النخلة دبي الذي سيفتح أبوابه في الربع الأخير من عام 2021، لتقديم أعلى مستويات الراحة، مع أرقى المفروشات والمواد الأوروبية والعالمية المستخدمة في جميع أنحاء المنتجع. و

يضم الفندق 389 غرفة وجناحاً تحتوي كل منها على شرفة توفر إطلالات مذهلة على مياه الخليج العربي المتلألئة وأفق دبي الرائع.

وتوفر فيلات رويال الست وفيلتا إمبريال الخصوصية والراحة التامة في محيط فسيح وفاخر. ويمكن للضيوف تجربة أقصى درجات الاسترخاء والتدليل في سبا سنك موند الباريسية، والتي تضم 23 غرفة علاج، وجناحي سبا خاصين ومسبحاً داخلياً ممتازاً.

ويتميز الفندق بشاطئ رملي أبيض بطول 500 متر يضم نادياً شاطئياً أنيقاً يقدم أفضل مأكولات منطقة البحر المتوسط، بالإضافة إلى وسائل الترفيه المتطورة وغيرها الكثير.

ويهدف المنتجع الشاطئي إلى الارتقاء بتجربة الفخامة من خلال السينما الخاصة به، وإمكانية توفير الخادم الشخصي على مدار الساعة التي تشتهر بها علامة رافلز، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم فئة الخمس نجوم والتي تقدم تشكيلة متنوعة من خيارات تناول الطعام الفاخرة وغير الرسمية.

ويتميز تصميم منتجع رافلز النخلة دبي بأناقته وأثاثه الكلاسيكي الذي تم اختياره خصيصاً بالإضافة إلى مجموعة ميزات فريدة، كما يجمع المنتجع بكل سهولة بين التقاليد العريقة للعلامة التجارية وأفضل توجهات الرفاهية الحديثة الموجودة اليوم.

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