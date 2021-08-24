مجموعة مراكز التسوق بدبي تقدم عروضاً مميزة مع قرب العام الدراسي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مجموعة مراكز التسوق في دبي العديد من العروض المميزة للطلبة وأولياء الأمور بمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد من خلال توفير كل المستلزمات الدراسية والأجهزة اللوحية وغيرها، وذلك ضمن عروض «العودة إلى المدرسة» التي تستمر حتى 29 أغسطس الجاري، وتعد إحدى أبرز «فعاليات مفاجآت صيف دبي».

ويمكن للمتسوقين الذين يزورون وجهات البيع بالتجزئة الرائدة التابعة لمجموعة مراكز التسوق في دبي والبالغ عددها 18 مركزاً الاستفادة من مجموعة كبيرة من التخفيضات على المنتجات الأساسية، والتي تشمل الأزياء والقرطاسية وأحدث الأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية، حيث تصل نسبة التخفيضات إلى 75% خلال «مفاجآت صيف دبي» بهدف مساعدة أولياء الأمور والطلبة على الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وتلتزم جميع المتاجر ومراكز التسوق المشاركة في «مفاجآت صيف دبي» وموسم «العودة إلى المدرسة» - التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي - بجميع إجراءات الصحة والسلامة المهمة بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وتقام «مفاجآت صيف دبي» هذا العام بالشراكة مع الراعي الرئيسي بطاقة «ماستر كارد» من بنك رأس الخيمة الوطني والشركاء الاستراتيجيين ومنهم مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا» ومجموعة الزرعوني «مركز ميركاتو للتسوق» ومجموعة عبد الواحد الرستماني ودبي القابضة وطيران الإمارات و«إينوك» واتصالات وشركة ماجد الفطيم «مول الإمارات وسيتي سنتر ومردف سيتي سنتر ديرة» و«ميركس» ونخيل «ابن بطوطة مول ونخيل مول وسيركل مول».

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