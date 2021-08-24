" البيان" تستبق الافتتاح التجريبي لـ "عين دبي" بلقطات من داخل المقصورات

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

يستبق البيان الاقتصادي الافتتاح التجريبي لعجلة " عين دبي " الأعلى والاضخم في العالم والذي سيجري مساء اليوم الثلاثاء بلقطات من داخل مقصورات العجلة الفريدة من نوعها. وتظهر المقصورات تصاميم داخلية مميزة تتيح للسياح والسكان إطلالات ساحرة على افق المدينة ومباه الخليج العربي،

وجرى تصميمها بمرونة عالية تتيح تنظيم الاحتفالات العائلية والاجتماعية كحفلات الخطوبة والزواج وأعياد الميلاد فضلا عن المناسبات الخاصة بالشركات التجارية التي يمكنها إقامة حفالتها في البلازا الواسعة، أو تنظيم فعاليّة إطلاق منتج جديد وحجز عجلة المشاهدة بأكملها وإبراز العلامة التجارية مع خيارات العشاء أو الغداء لـ8 إلى 10 أشخاص في المقصورات الخاصّة، ومساحات ملهمة للاجتماعات الجانبيّة، وحجز مقصورات متعدّدة الى جانب 3 باقات حجز يومية وأخرى حسب الطلب والتي تتسع من 10 الى 100 شخص.

ويشهد العالم مساء اليوم الثلاثاء افتتاحا تجريبيا لـ «عين دبي»، أعلى وأكبر عجلة ترفيهية في العالم، وقد طورتها دبي القابضة على ارتفاع يتجاوز 250 مترا، في جزيرة «بلوواترز» قبالة الواجهة البحرية «جميرا بيتش ريزيدنس» وتُعدّ من أبرز المعالم السياحية في دبي وتتميز هذه التحفة الهندسية بإطلالة متفردة على أفق الإمارة، وتحديدا مرسى دبي وبرج العرب ونخلة جميرا وبرج خليفة.

وتتسع «عين دبي» المزودة بشاشة (LED) الاضخم في العالم، لحوالي 1400 راكب سيعانقون سماء المدينة في 48 كبسولة في كل دورة لها، أما قاعدتها فتُشكل منطقة ترفيهية، وتتمتع الكبسولات بزجاج مزدوج يحمي الركّاب من الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية، وهو مصنّع بتقنية قمرات الطائرات الحربية نفسها، ما يمنح الركاب إضاءة مثالية ورؤية واضحة.

ويتميّز تصميم مقصورة الكبسولات الداخلية بلمسات لافتة، وبالإمكان تعديل الكبسولات وتحويلها إلى مطعم مترف يتسع لـ 12 شخصاً، فيما تُقدم خدمة متميزة للعملاء في ست كبسولات مترفة، وسيتيح نظام التحكم بالحرارة للركّاب الاستمتاع برحلة مريحة، ولضمان جولة سلسة تم تركيب محركين تحت الأرضية لضمان ثبات واستقرار الكبسولات.



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