«تكنيزون» و«وول بوست» يقدمان برمجيات تخطيط الموارد للشركات الصغيرة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

عقدت شركة «تكنيزون» مزود الخدمات السحابية الخاصة في الشرق الأوسط وآسيا، اتفاقية شراكة مع شركة وول بوست WallPost بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تعدّ مزوداً لحلول تخطيط الموارد المؤسسية لإعادة البيع للحلول المصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ومن خلال الشراكة، تعمل تكنيزون شريكاً مركزياً للتفعيل في دول الشرق الأوسط باستثناء قطر.

وتتميز حلول وول بوست بسهولة تنصيبها ودعمها من خلال الخدمات المجانية والدعم الفني المتاح على مدار الساعة، لتقدم للعملاء باقة من التطبيقات المتكاملة والمناسبة للأجهزة المحمولة لتسجيل وإدارة وتفسير البيانات من مختلف عمليات الأعمال. وعبر دمج كل الأقسام والوظائف في نظام موحد، يمكن لمستخدمي وول بوست إدامة الضبط الكامل والشفافية، بالإضافة إلى حصولهم على أعلى مستويات أمن البيانات، نظراً لاستضافة تكنيزون لبيانات العملاء في بنيتها السحابية TAEKNI ضمن مركز بياناتها TIER 3 بدولة الإمارات.

وقال أنيثان تشاندران، الرئيس التنفيذي لدى تكنيزون: «يمكننا التعاون مع وول بوست من تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بمزايا متكاملة للتحول الرقمي، والتي تحظى بدعم فريقنا المحلي من خبراء البنية السحابية. كما أن برمجيات وول بوست لتخطيط الموارد المؤسسية تتيح لنا تقديم حلول تخطيط الموارد المؤسسية كخدمة مع إضافة طبقة أخرى لعملائنا الذين يرغبون بالحصول على خدمات سحابية تلبي احتياجاتهم الدقيقة. وبفضل هذه الشراكة فإننا نسير على الطريق الصحيح لنكون الوجهة المتكاملة لأية مؤسسة تتطلع إلى رقمنة أعمالها».

بدوره قال أندرو دوكسي، الرئيس التنفيذي لشركة وول بوست: «يسعدنا العمل مع تكنيزون في واحدة من أبرز قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة المساهمة في الاقتصاد الإماراتي. وفيما نتقاسم الشغف ذاته تجاه مساعدة الشركات الصغيرة وتقديم الحلول المبتكرة بتكاليف معقولة، فإن تكنيزون تكمل استراتيجيتنا ورؤيتنا الشمولية مدعومة بالحلول المقدمة في مراكز بيانات تكنيزون العالمية وبنيتها السحابية التي يثق بها أبرز العملاء المرموقين في الإمارات».

يتطلع الشريكان لبدء العمل معاً في دولة الإمارات فيما يعدّان خطط تعزيز الشراكة لتمتد إلى الشرق الأوسط وآسيا.

من الجدير بالذكر أن تكنيزون هي المزود الوحيد لخدمات البنية السحابية الخاصة في الإمارات الحاصل على اعتماد ISO 27001 وISO 27017 مع ضمان استضافة أمن البيانات في البنية السحابية للشركة.

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