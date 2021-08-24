52 % نمو فروع الشركات الأجنبية بالدولة في 10 سنوات

المصدر: (أبوظبي - البيان )

أعلنت وزارة الاقتصاد ارتفاع العدد الإجمالي لفروع الشركات الأجنبية العاملة في دولة الإمارات، إلى 2577 فرعاً مسجلاً ومرخصاً لدى وزارة الاقتصاد محققاً نمواً بلغ 52% على مدى السنوات العشر الماضية، من 2011 حتى 2020، وتعود الشركات وفروعها إلى أكثر من 114 جنسية.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن نمو عدد الشركات الأجنبية خلال العقد الماضي يمثل ترجمة عملية للجهود المتواصلة التي بذلتها الدولة، بدعم وتوجيهات من قيادتها الرشيدة، لتوفير بيئة أعمال جاذبة للشركات الأجنبية واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً أن التعديلات الأخيرة التي أقرتها حكومة الإمارات مؤخراً على قانون الشركات التجارية، تمثل حافزاً جديداً يسهم في زيادة استقطاب الشركات الإقليمية والعالمية للعمل في الدولة.

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