العالم يرى «عين دبي» اليوم

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

يشهد العالم اليوم افتتاحاً تجريبياً لـ«عين دبي»، أعلى وأكبر عجلة ترفيهية في العالم، والتي طورتها «دبي القابضة» على ارتفاع يتجاوز 250 متراً في جزيرة «بلوواترز» قبالة الواجهة البحرية «جميرا بيتش ريزيدنس»، وتُعدّ من أبرز المعالم السياحية في دبي، وتتميز هذه التحفة الهندسية بإطلالة متفردة على أفق الإمارة. وأطلقت دبي المشروع عام 2013 باستثمارات بلغت 6 مليارات درهم. جرى استخدام ما يعادل 9 آلاف طن من الفولاذ في بناء «عين دبي»، بما يفوق الكمية المستخدمة في بناء برج إيفل، وتتسع «عين دبي» المزودة بشاشة (LED) الأضخم في العالم، لنحو 1400 راكب سيعانقون سماء المدينة في 48 كبسولة في كل دورة لها، أما قاعدتها فتُشكل منطقة ترفيهية.

ويتميّز تصميم مقصورة الكبسولات الداخلية بلمسات لافتة، وبالإمكان تعديل الكبسولات وتحويلها إلى مطعم مترف، يتسع لـ 12 شخصاً. وتتفوق «عين دبي» على نظيراتها في دول العالم، فهي الأعلى والأكبر بين 12 عجلة دوّارة، وستحل مكان عجلة «هاي رولير» بلوس أنجليس كونها أعلى عجلة دوّارة في العالم.

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