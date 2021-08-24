«إمباور» تُبرد «نخيل»

المصدر: دبي - البيان

وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» اتفاقية استحواذ على وحدات تبريد المناطق التابعة لـ«نخيل» بطاقة تبريد إجمالية تصل إلى 110.000 طن تبريد وبقيمة إجمالية للصفقة بلغت 860 مليون درهم.

تم التوقيع بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

وتقضي الاتفاقية باستحواذ «إمباور» على وحدات تبريد «نخيل» التي تخدم 18.000 متعامل في 17 مشروعاً رئيساً عبر 19 محطة في مختلف مناطق دبي، وتولي إدارتها وتشغيلها والقيام بأنشطتها ووظائفها وعملياتها والتزاماتها كافة.

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