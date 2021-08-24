73 مليون هاشتاغ في الإمارات خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - البيان

كشفت بيانات رسمية من موقع «تويتر» عن استخدام 73.2 مليون هاشتاغ على موقع «تويتر» في الإمارات خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الجاري، منها 20 مليون هاشتاغ فريد، كما شهد المجموع الإجمالي للوسوم المستخدمة في الإمارات زيادة بنسبة 5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتتضمن بعض الوسوم الأكثر انتشاراً على موقع «تويتر» في الإمارات: ‎bts#‎ (وهي فرقة غنائية كورية)، و#كورونا، و#newprofilepic (وتعني صورة شخصية جديدة)، و# رمضان، و#مسبار_الأمل.

ويعد «تويتر» هو المكان الذي يقصده الناس للتعرف على ما يدور من حولهم من أحداث ومواضيع رائجة، والتواصل مع أشخاص لديهم نفس الاهتمامات من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف القضايا. ويعود الفضل لقوة تأثير المحادثات والحركات الاجتماعية على تويتر للهاشاتاغ أو الوسم والذي ظهر لأول مرة على «تويتر» في عام 2007 ويحتفل بعيده الرابع عشر اليوم في #يوم_الهاشتاغ.

واحتفالاً بتأثير الهاشتاغ أو الوسم في تشكيل المحادثات وبناء مجتمعاتٍ يتحد فيها ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم، أطلق «تويتر» رمزاً تعبيرياً خاصاً بـ #يوم_الهاشتاغ، والذي سيكون متاحاً بعدة لغات منها العربية، يمكن للمغردين التفاعل عليه حول هذه المناسبة.

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