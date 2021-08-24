52 % نمو الشركات الأجنبية بالإمارات خلال عقد

المصدر: أبوظبي - البيان

سجلت الشركات الأجنبية التي تمتلك فروعاً مرخصة في الإمارات نمواً كبيراً نسبته 52 % على مدى السنوات العشر الماضية، ووصل عددها الإجمالي حتى نهاية العام الماضي إلى 2577 فرعاً مسجلاً ومرخصاً لدى وزارة الاقتصاد، وتعود إلى أكثر من 114 جنسية.

وذكرت وزارة الاقتصاد أن الشركات البريطانية جاءت في مقدمة الشركات الأجنبية من حيث عدد فروعها المسجلة في الدولة وبنسبة بلغت 11.6% من الإجمالي، تلتها الأمريكية 8.3%، ثم الهندية 5.5%، ثم الكورية الجنوبية 5.1%، تليها الفرنسية 4%. وتستثمر هذه الشركات في مشاريع وأنشطة اقتصادية تغطي مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، وتساهم في دعم تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني.

وتقدم وزارة الاقتصاد عبر موقعها الإلكتروني 10 خدمات إلكترونية مخصصة لقطاع الشركات الأجنبية وفروعها في الدولة بصورة ميسرة وعبر خطوات بسيطة يتم من خلالها تقديم الطلب ورفع المستندات المطلوبة، وتشمل هذه الخدمات: طلب موافقة مبدئية لفرع شركة أجنبية، وطلب تسجيل فرع منشأة أجنبية، وطلبات تجديد القيد والتعديل والبيع والاندماج وشطب القيد والتجميد وإعادة التجميد الخاصة بفروع الشركات القائمة في الدولة، وطلبات مستخرجات البيانات الخاصة بهذه الشركات.

وأكدت الوزارة أن الإمارات أصبحت بفضل بيئة أعمالها المتميزة مركزاً إقليمياً وعالمياً للشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة الراغبة في تحقيق التوسع والحصول على فرص التمويل الجيد والشراكات المثمرة والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ولدى الإمارات العديد من قصص النجاح لشركات أجنبية بدأت خارج الدولة، ولكنها توسعت منها وصولاً إلى العالمية، وأخرى لشركات بدأت في الإمارات ووصلت إلى العالمية.

52 % نمو فروع الشركات الأجنبية في الإمارات خلال عشر سنوات

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