توقعات بتحسن ميزان الإمارات التجاري 2022

المصدر: (دبي - سيد صالح)

توقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» العالمية أن تشهد الإمارات تحسناً لافتاً في ميزانها التجاري، خلال العامين الجاري والمقبل.

وتوقع تقرير للمؤسسة أن ترتفع نسبة الفائض في تجارة السلع لدى الإمارات، إلى ناتجها المحلي الإجمالي من 17.4 % في 2020، إلى 18.9 % في 2021، ثم ستواصل ارتفاعها في 2022، لتبلغ 21.3 %، على خلفية الارتفاع في قيمة صادرات الدولة. وأوضح التقرير أنه على الرغم من كون الارتفاع في إنتاج الإمارات من النفط في 2021 كان متواضعاً، إلا أن الزيادة الهائلة في أسعار النفط العالمية منذ مطلع العام، ستؤدي إلى تحقيق التوازن.

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