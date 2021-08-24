1.3 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 284 مبايعة بقيمة 681.18 مليون درهم، منها 43 مبايعة للأراضي بقيمة 191.64 مليون درهم و241 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 489.53 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة مدينة المطار، تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 591.88 مليون درهم منها 15 رهن أراض بقيمة 71.48 مليون درهم و73 رهن فلل وشقق بقيمة 520.4 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخيران بقيمة 400 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الثالثة بقيمة 50 مليون درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 37.83 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 15 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 15 مليون درهم.

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