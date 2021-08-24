«أموالي» أول مصرف رقمي عالمي لليافعين من «أبوظبي الإسلامي»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي «أموالي»، أول مصرف إسلامي رقمي في العالم، يستهدف شريحة المتعاملين ممن تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عاماً، دون دفع أي رسوم أو تكاليف إضافية، تلبيةً لاحتياجاتهم المصرفية دون معاملات ورقية أو الحاجة إلى توقيعاتهم أو زيارة فروع المصرف، في وقتٍ يخطط فيه الأخير نحو ضخ استثمارات أكبر لإطلاق مزيد من المنتجات الرقمية.

100 ألف متعامل

وقال فيليب كينغ، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في «أبوظبي الإسلامي»، إن الأخير يحرص دوماً على استقطاب شريحة المتعاملين الشباب، وتلبية احتياجاتهم المصرفية طوال العقد الماضي، والآن بات لديه أكثر من 100 ألف متعامل دون سن الـ24 عاماً، بما ينسجم مع هدفه المتمثّل بتعزيز وصول الشباب إلى خدمات ومنتجات مالية آمنة ومخصصة، وتمكينهم من اعتماد ممارسات منضبطة في ما يتعلق بإدارة مواردهم المالية.

ركيزة أساسية

وقالت راوية القادر، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشباب لدى «أبوظبي الإسلامي»، إن المصرف يكرّس جهوداً كبيرة؛ لتلبية احتياجات شريحة المتعاملين الشباب، باعتبارهم ركيزة أساسية في رسم ملامح مستقبل الإمارات.

وأضافت: «أظهرت دراساتنا البحثية أن أبناء جيل الألفية وجيل «زد»، يتطلعون دائماً إلى بوابة رقمية تلبي متطلباتهم المصرفية، خاصةً أنهم اعتادوا الفضاء الرقمي، الذي ينمو بشكل متسارع، وتوفر لهم تجربة سلسة وسريعة، في الوقت الذي نمضي فيه قدماً لتلبية احتياجات المجتمع المصرفي غير النقدي المدعوم تقنياً».

تجربة رقمية

وأكملت راوية: «يتطلع أولياء الأمور بالإمارات إلى حلول تساعد أطفالهم على إدارة أموالهم وتولّي قيادة مستقبلهم المالي. وقد استمعنا إلى آرائهم ووجهات نظرهم، ومن هنا استوحينا فكرة مصرف «أموالي» الرقمي».

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