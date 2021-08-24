ارتفاع أسعار العقارات في دبي بوتيرة متدرجة خلال عامين

المصدر: دبي ـ رويترز

أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» لآراء المحللين العقاريين أن سوق العقارات السكنية في دبي تمضي في مسار ثابت، وأنه من المنتظر أن ترتفع الأسعار بوتيرة متدرجة خلال العامين المقبلين، وتوقعوا أن تظل أسعار العقارات في متناول الجميع خلال تلك الفترة.

وبعد تداعيات جائحة فيروس «كورونا»، انتعش الاقتصاد بشكل كبير في دبي بعد التصدي الناجح للجائحة، الذي شمل حملة تطعيم واسعة، وامتد ذلك إلى سوق العقارات التي شهدت زيادة مستمرة في المبيعات، وفقاً لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وكان من المتوقع أن ترتفع أسعار المنازل في دبي 3% هذا العام و2.5% في 2022، مقابل توقعات بزيادة 1.1% و2.8% قبل ثلاثة أشهر، وفقاً لمسح أجرته «رويترز» وشمل 11 محللاً في الفترة من 11 إلى 19 أغسطس.

وقال فيصل دوراني، رئيس أبحاث الشرق الأوسط لدى نايت فرانك «لا تزال الأسعار بشكل عام منخفضة عن الذروة الأخيرة في 2014».

نشاط السوق

ووفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» في يوليو، من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 4.2% في 2022، ويتوقع مصرف الإمارات المركزي أن يبلغ النمو 3.8%.

وتوقع تسعة من 11 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم زيادة نشاط سوق الإسكان في دبي خلال العام المقبل، وقال اثنان: إنه سيبقى على حاله. ولم يتوقع أي محلل تراجعاً في السوق.

ومن بين المحللين الذين أجابوا عن سؤال إضافي، قال خمسة: إن الانتعاش الكبير في الاقتصاد يشكل أكبر مؤثر في الاتجاه الصعودي على آفاق سوق الإسكان خلال العام المقبل.

وقال أنوج بوري رئيس مجلس إدارة أناروك للاستشارات العقارية «التعديلات القانونية وتحرير التجارة وخطة 2040 جميعها تعطي دفعة كبيرة لاقتصاد دبي. سيسهم معرض «دبي إكسبو» أيضاً في تعزيز النشاط الاقتصادي، وهذا يساعد حتماً في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر ويفيد بشكل غير مباشر سوق العقارات عموماً». وأشار ثلاثة محللين إلى نمو الوظائف باعتباره عامل صعود، واستشهد اثنان بالتصدي الفعال للجائحة، وتحدث آخر عن الزيادة في المنازل ميسورة التكلفة.

قدرة تحمل

وعلى مقياس للتكلفة من 1 إلى 10، حيث 1 زهيد للغاية و10 باهظ للغاية، أعاد المحللون المتوسط إلى رقم 4، وصنفوا المساكن في دبي ضمن شريحة غير مكلفة.

وقالت أغلبية واضحة من المحللين، 9 من 11، إن القدرة على تحمل التكاليف إما ستظل كما هي وإما تتحسن خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، وتوقع اثنان فقط أن تتراجع.

ومن بين الأسباب الرئيسية التي تجعل سوق الإسكان في دبي رخيصة نسبياً مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى هو أن هناك وفرة في المعروض من المنازل.

وقال دوراني: «في العام المقبل، نتتبع حالياً ما يقرب من 64 ألف وحدة من المقرر أن تكتمل. وإذا تحقق هذا الرقم فسيكون أعلى مستوى من الإنجاز منذ عام 2009».

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