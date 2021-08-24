14 فائزاً بمسابقة القائمة المستحيلة من «هاي دبي»

المصدر: دبي- البيان

اختتمت منصة HiDubai.com إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة باقتصادية دبي، مسابقة «القائمة المستحيلة» من خلال منح 14 جائزة نقدية بقيمة 50.000 درهم.

أقيم حفل توزيع الجوائز بحضور يوسف الشيباني - مدير قسم السحوبات بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، باقتصادية دبي.

بدأت مسابقة «القائمة المستحيلة» في الثامن عشر من أبريل 2021 وكانت مفتوحة للمقيمين في دبي وزوارها على حد سواء، حيث كان على المستخدمين وضع قائمة مفضلة بتصنيفات وأنشطة تروق لهم على منصة HiDubai ومشاركتها على المنصات الاجتماعية للحصول على متابعين لتوسعة انتشارها رقمياً.

وقال عبد الباسط الجناحي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة تجوري كوم الشركة المالكة لمنصة HiDubai.com تعد دبي هي المدينة الأولى في العالم التي تدرج جميع الشركات التجارية على منصة رقمية موحدة توفر لها حضوراً رقمياً مجانياً. وقد حققت المسابقة الفائدة لعدد 11.871 شركة مسجلة في إمارة دبي.

وجذبت مسابقة «القائمة المستحيلة» 1826 مشاركاً أدرجوا مواقعهم المفضلة في جميع أنحاء دبي، وحصلوا على إجمالي 92.542 متابع، وقد وصل إجمالي عدد مستخدمي المنصة إلى 1.06 مليون مستخدم.

وفاز بالجائزة الأولى عرفان هزاري و حصل على مبلغ 15.000 درهم عن قائمته التي ضمت 22.687 متابع. وقال كان من المستحيل حقًا اختيار بعض الشركات التجارية من بين العديد من الأسماء، وشكر منصة HiDubai على إتاحة فرصة المشاركة في المسابقة.

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