15 % نمو سوق الإلكترونيات الاستهلاكية بالإمارات 2021

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

توقع محمد بدري المدير العام لمجموعة «إيروس» Eros التجارية بدبي أن يسجل سوق الإلكترونيات الاستهلاكية نمواً بنسبة تتراوح من 10 ــ 15% هذا العام وذلك على خلفية قرب انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي» والتعافي التدريجي لقطاعي العقارات والسياحة وعودة حركة السياحة تدريجياً إلى مستوياتها الاعتيادية وتطور التجارة الإلكترونية بشكل كبير.

وأكّد بدري في تصريحات خاصة لـ«البيان» نظرته المتفائلة بأداء قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية لباقي العام والعام المقبل، مؤكداً تسارع وتيرة تعافي القطاع الذي قال إنه كان من الأقل تأثراً خلال أزمة «كورونا»، وذلك بفضل الإجراءات الحكومية المرنة التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد في جميع القطاعات، والتي مكنت الكثير من القطاعات من الابتكار واستكشاف فرص نمو جديدة من خضم الجائحة.

ولفت بدري إلى أن الشركة العائلية التي يعود تاريخ تأسيسها في دبي إلى عام 1967 تمكنت من تحقيق نمو في مبيعاتها بنسبة 20% تقريباً في نهاية النصف الأول من 2021 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أن الشركة التي تملك أو تدير 14 فرعاً لتجارة الإلكترونيات في كافة إمارات الدولة، تدرس دوماً فرص التوسع والنمو خصوصاً مع مرونة قطاع التجزئة، لافتاً إلى أن المجموعة - التي افتتحت مؤخراً فرعاً في «سيتي سنتر الزاهية مول» في الشارقة تخطط كذلك افتتاح فرع جديد في منطقة «دبي هيلز» وذلك بداية العام المقبل وبالتزامن مع موعد الإنجاز المقرر للمشروع.

وقال بدري إن حجم سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات بلغ 282 مليار درهم في 2019، مع استمرار نمو السوق ليبلغ 373 مليار درهم بنهاية 2020 بالرغم من جائحة كورونا، مع توقع أن يصل السوق إلى 550 مليار درهم بحلول 2025، وذلك وفقاً لإحصائيات حديثة.

وأضاف:»هنالك توجه كبير نحو التسوق عبر الإنترنت، خصوصاً بعد جائحة «كورونا» حيث شهدنا نمواً في التسوق الإلكتروني عبر موقع «إيروس»، وكذلك استراتيجيتنا في «إيروس» خصوصاً وأننا نمثل 15 وكالة عالمية رئيسية للإلكترونيات الاستهلاكية.

عامل إكسبو

وحول دور معرض»إكسبو2020 دبي«في دعم قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات، قال بدري:»علاوة على أن إكسبو هو فرصة كبيرة جداً من حيث إمكانية الاطلاع على أحدث الابتكارات والتجارب والمنتجات في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية في دول العالم واستكشاف كل ما هو جديد.

عامل العقارات

وأشار بدري إلى أن انتعاش سوق الإنشاءات والقطاع العقاري عموماً يشكل عامل دعم لقطاع الإلكترونيات الاستهلاكية خصوصاً بالنسبة للمشاريع الجديدة التي تتطلب تجهيزات مثل وحدات التكييف ومصابيح الإنارة وأجهزة منزلية مختلفة.

وأضاف: «انعكس النشاط في القطاع العقاري زيادة في الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية بنسبة تتراوح من 10-15%، ونحن على تواصل مستمر مع مطوري العقارات لدعمهم بأفضل العروض».

موقع جديد

أفاد بدري إن «إيروس» التي تنشط في التجارة عبر الإنترنت في الإمارات وشمال أفريقيا منذ 10 سنوات ستقوم قبل نهاية العام الجاري بإطلاق الشكل الجديد لموقعها الإلكتروني الذي يتميز بواجهة استخدام حدسية جديدة تسهل على المستخدم عملية التصفح والشراء، مشيراً إلى أن الموقع سيقدم للمستخدمين فرصاً جديدة للاطلاع على المنتجات واستعراض مميزاتها بشكل أكثر وضوحاً وتفاعلية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز