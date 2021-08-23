العالم يرى «عين دبي» اليوم

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

يشهد العالم اليوم افتتاحاً تجريبياً لـ«عين دبي»، أعلى وأكبر عجلة ترفيهية في العالم، والتي طورتها «دبي القابضة» على ارتفاع يتجاوز 250 متراً في جزيرة «بلوواترز» قبالة الواجهة البحرية «جميرا بيتش ريزيدنس»، وتُعدّ من أبرز المعالم السياحية في دبي، وتتميز هذه التحفة الهندسية بإطلالة متفردة على أفق الإمارة، وتحديداً مرسى دبي وبرج العرب ونخلة جميرا وبرج خليفة. وأطلقت دبي المشروع عام 2013 باستثمارات بلغت 6 مليارات درهم.

جرى استخدام ما يعادل 9 آلاف طن من الفولاذ في بناء «عين دبي»، بما يفوق كمية الفولاذ المستخدمة في بناء برج إيفل والبالغة 7300 طن، وتتسع «عين دبي» المزودة بشاشة (LED) الأضخم في العالم، لنحو 1400 راكب سيعانقون سماء المدينة في 48 كبسولة في كل دورة لها، أما قاعدتها فتُشكل منطقة ترفيهية، وتتمتع الكبسولات بزجاج مزدوج يحمي الركّاب من الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية، وهو مصنّع بتقنية قمرات الطائرات الحربية نفسها، ما يمنح الركاب إضاءة مثالية ورؤية واضحة.

ويتميّز تصميم مقصورة الكبسولات الداخلية بلمسات لافتة، وبالإمكان تعديل الكبسولات وتحويلها إلى مطعم مترف، يتسع لـ 12 شخصاً، فيما تُقدم خدمة متميزة للعملاء في ست كبسولات مترفة، وسيتيح نظام التحكم بالحرارة للركّاب الاستمتاع برحلة مريحة، ولضمان جولة سلسة تم تركيب محركين تحت الأرضية، لضمان ثبات واستقرار الكبسولات.

وتتفوق «عين دبي» على نظيراتها في دول العالم، فهي الأعلى والأكبر بين 12 عجلة دوّارة في كل من الصين والولايات المتحدة وفرنسا واليابان وبريطانيا وسنغافورة، منذ بناء أول عجلة دوّارة في العالم في معرض شيكاغو الدولي قبل 128 عاماً، وستحل «عين دبي» مكان عجلة «هاي رولير» بلوس أنجليس بالولايات المتحدة كونها أعلى عجلة دوّارة في العالم، وهي على ارتفاع 167 متراً، كما تتفوق على عجلة نيويورك المقرر إنشاؤها في جزيرة ستاتن، والتي سيبلغ ارتفاعها 190 متراً.

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