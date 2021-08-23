«الصير» تدرج أسهمها في سوق أبوظبي الأحد

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

توقعت شركة «الصير» للمعدات والتوريدات البحرية، التابعة والمملوكة للشركة العالمية القابضة، اليوم، إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية الأحد المقبل 29 أغسطس الجاري.

وقالت الشركة، بحسب نشرة بياناتها المالية السنوية والنصفية، إن رأسمالها المدفوع يبلغ 1 مليار درهم موزع على 1 مليار سهم مدفوع بالكامل بقيمة أسمية تبلغ 1 درهم لكل سهم، ولدى الشركة نحو 1200 موظف، وتمتلك مصنعاً لبناء القوارب على مساحة 22 ألف متر مربع، ومرفق للقوارب المحلية على مساحة 49 ألف متر مربع.

وارتفعت أرباح الشركة الصافية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 411.3 مليون درهم، فيما بلغت أرباحها في عام 2020 قرابة 33.9 مليون درهم، مقابل 52.9 مليون درهم في 2019.

وتقوم الشركة، التي تأسست عام 2022، بتوفير خدمات إدارة اليخوت وتشغيلها وتجديدها وإنشائها للمتعاملين من القطاع الخاص عن طريق منشآتها في أبوظبي، بالإضافة إلى تولي العقود مع الحكومة وهيئات الدفاع الخاصة ببناء السفن. وتخدم الشركة في الوقت الراهن 60 سفينة للمتعاملين من القطاع الخاص و250 سفينة لمتعاملي القطاع الحكومي.

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