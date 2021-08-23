أسهم «العقار» ترفع سوق دبي إلى مستويات ما قبل «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

واصلت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة أمس، مُعزّزة بعمليات شراء من الأجانب والمؤسسات، استهدفت الأسهم القيادية، وتركزت بشكل رئيس في أسهم العقار، ما دفع بسوق دبي إلى الصعود لأعلى مستوياته منذ قرابة عامين قبل جائحة «كوفيد 19».

وصعد سوق دبي 0.71 %، ليغلق عند 2887.53 نقطة، بالغاً أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2019، مع ارتفاع أسهم «البنوك» و«العقار» و«الاستثمار» و«الخدمات» و«التأمين» و«الاتصالات» و«السلع». وزاد سوق أبوظبي هامشياً 0.06 %، إلى 7683.97 نقطة، مدفوعاً بمكاسب أسهم «البنوك» و«الاستثمار» و«العقار» و«التأمين» و«الطاقة» و«الصناعة» و«الخدمات».

واستقطبت الأسهم سيولة تجاوزت 2.03 مليار درهم، منها 1.765 مليار بـ «أبوظبي»، و268.5 مليوناً بـ «دبي»، وجرى تداول 721.2 مليون سهم، موزعة بواقع 365.9 مليوناً في «أبوظبي»، و355.3 مليوناً في «دبي»، عبر إنجاز 10938 صفقة.

سوق دبي

وعزّز صعود سوق دبي، ارتفاع «العقار» 1.51 %، لنمو «إعمار العقارية» 0.96 %، و«إعمار للتطوير» 0.51 %، و«إعمار مولز» 2.48 %، و«الاتحاد العقارية» 8.11 %، و«ديار» 6.18 %، فيما انخفض «داماك» 0.8 %، وزاد «البنوك» 0.4 %، لصعود «دبي الإسلامي» 1.17 %، بينما انخفض «الإمارات دبي الوطني» 0.36 %.

وزاد «الاستثمار» 1.34 %، بعد صعود «دبي للاستثمار» 1.61 %، و«دبي المالي» 0.9 %، و«شعاع كابيتال» 1.53 %، وتراجع «النقل» 0.78 %، لهبوط «العربية للطيران» 1.41 %، و«أرامكس» 0.26 %، فيما استقر «الخليج للملاحة».

وتزعّم «إعمار العقارية» النشاط في دبي، مستقطباً 55.3 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 53.1 مليوناً، ثم «الاتحاد العقارية» 41.2 مليوناً. وحقق الأخير أكبر ارتفاع 8.11 %، فيما كان «الفردوس القابضة» الأكثر انخفاضاً 9.84 %.

ومال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، باستثمار 20.12 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي نمو «البنوك» 0.02 %، مع ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 0.54 %، فيما انخفض «أبوظبي الأول» 0.12 %، و«أبوظبي التجاري» 0.13 %. ونما «الاستثمار» 0.09 %، لارتفاع «ألفا ظبي» 0.21 %، و«الواحة كابيتال» 1.08 %، و«إشراق» 1.61 %، مع استقرار «العالمية القابضة».

وصعد «الطاقة» 1.66 %، مدفوعاً من «أدنوك للتوزيع» 0.22 %، و«طاقة» 6.35 %، و«دانة غاز» 3.15 %، ونما «العقار» 0.41 %، بدعم «الدار» 0.48 %، مقابل انخفاض «رأس الخيمة العقارية» 0.84 %. فيما انخفض «الاتصالات» 0.79 %، مع تراجع «اتصالات» 0.82 %، وسط استقرار «الياه سات».

وتصدّر «العالمية القابضة» النشاط بـ 366.2 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» 365.5 مليوناً، ثم «أبوظبي الأول» 354.5 مليوناً، وحقق «إيه إس جي»، أكبر ارتفاع 14.8 %، فيما كان «الشارقة للإسمنت» الأكثر انخفاضاً 5.71 %.

وعمد المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، باستثمار 41.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

الاستثمار المؤسسي

ومالت المؤسسات نحو الشراء، باستثمار 42.6 مليون درهم، منها 33.11 مليوناً في «دبي»، و9.5 ملايين في «أبوظبي»، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، باستثمارات 42.6 مليوناً، موزعة بواقع 33.1 مليوناً في «دبي»، و9.5 ملايين في «أبوظبي».

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