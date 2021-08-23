حياة للفنادق يفتتح «حياة هاوس» جوهانسبرغ ساندتون أكتوبر المقبل

المصدر: دبي- البيان

كشفت مجموعة حياة للفنادق، ومقرها الإقليمي دبي، أن إحدى الشركات التابعة لها، قد دخلت في اتفاقية إدارة مع شركة تابعة لشركة ميلات العقارية (Millat Properties)، لافتتاح فندق حياة هاوس جوهانسبرغ ساندتون. وسيمثل الافتتاح المخطط للفندق، دخول علامة الخدمات المختارة والإقامات الطويلة، حياة هاوس، إلى القارة، وسيكون هذا الفندق الثالث التابع لعلامة حياة في جنوب أفريقيا.

تعتمد علامة حياة هاوس نهجاً مرناً وراقياً للإقامة الطويلة، وهي تمنح الضيوف ميزة الاستمتاع بوسائل الراحة المنزلية، بعيداً عن منازلهم. وبالاستناد إلى آراء الضيوف، تسعى فنادق حياة هاوس، إلى رفع مستوى الرضا والولاء، من خلال الحفاظ على الروتين المعتاد للضيوف، إن كان من خلال الأجنحة والاستوديوهات الفسيحة، التي تضم مطابخ مجهزة بالكامل، أو من خلال غرف المعيشة المريحة، وغرف النوم الرحبة والحمامات الفخمة.

يقع الفندق المقرر افتتاحه في أكتوبر 2021، في منطقة ساندتون العريقة، التي تعتبر الشريان الاقتصادي لأفريقيا، حيث تمتزج سياحة الأعمال والترفيه معاً. وسيضم فندق حياة هاوس جوهانسبرغ ساندتون 43 غرفة ضيوف، و19 جناحاً مصمماً على طراز الشقق، وجميعها تحتوي على مطابخ مجهزة بالكامل، ومناطق معيشة منفصلة، تعيد الضيوف إلى أجواء الراحة المنزلية. وستشمل وسائل الراحة الإضافية، منفذ تري هاوس، الذي يقدّم مفهوماً فريداً لتجربة الطعام البديلة، في حين يقدم إتش ماركت، الوجبات الخفيفة الجاهزة والمشروبات المنعشة، هذا فضلاً عن مركز للياقة البدنية، ومسبح خارجي، حيث يمكن للضيوف الاسترخاء والاستمتاع قدر ما يشاؤون.

وفي هذا السياق، علق لودفيج بولدوكيان نائب الرئيس الإقليمي للتطوير في الشرق الأوسط وأفريقيا في حياة، قائلاً: «يسرّنا أن نعلن عن خططنا لتقديم علامة حياة هاوس إلى أفريقيا، وأن نكشف عن ثاني فندق لحياة في القارة، بالتعاون مع شركة تابعة لميلات العقارية. كذلك، نحن فخورون بعقد مثل هذه العلاقات القوية، مع ملاك استثنائيين، يشاركوننا طموحنا وقيمنا، الأمر الذي يعدّ أولوية أساسية لتعزيز نمو علامة حياة».

وأضاف حمزة فاروقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميلات: «يسعدنا أن نواصل عملنا مع حياة في جنوب أفريقيا، سعياً لافتتاح أول فندق يحمل علامة حياة هاوس في القارة. وسينضم فندق حياة هاوس جوهانسبرغ ساندتون، إلى فندق حياة ريجنسي كيب تاون، ونحن نتطلع إلى تعزيز علاقتنا مع حياة لاغتنام فرص التعاون، لافتتاح فنادق مستقبلية تنضوي تحت مظلة حياة. وكلّنا ثقة بقوة القطاع السياحي في جنوب أفريقيا، لما يؤديه من دور لا يُستهان به في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز التنمية المحلية».

وسوف ينضم فندق حياة هاوس جوهانسبرغ ساندتون إلى فندقين آخرين، يحملان علامة حياة في جنوب أفريقيا، هما حياة ريجنسي جوهانسبرغ، وحياة ريجنسي كيب تاون.

هذا، وتتألّف محفظة حياة في أفريقيا من سبعة فنادق، هي: حياة ريجنسي مطار الجزائر، وحياة ريجنسي تغازوت، وحياة بلايس تغازوت باي، وحياة ريجنسي الدار البيضاء، وحياة ريجنسي دار السلام، وكيليمنغارو، وحياة ريجنسي أديس أبابا، وبارك حياة زنغبار.

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